聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女子把洗衣店當自己家 亂畫地圖還打女警巴掌
黃姓女子在台北市一家洗衣店白牆，隨意畫上萬華區地圖，經店家制止不理，警方獲報到場勸阻，她竟賞女警一巴掌，立刻被壓制。由於黃疑有精神疾病，店家及警方不提告也不法辦，不過對於她塗鴉的地圖如此清楚，也表示驚訝。
警方調查，黃女（56歲）本月11日晚上6點多，在台北市一家洗衣店，隨意畫上萬華區桂林、康定路一帶地圖；店家透過監視器發現，利用店內擴音遙控勸阻，黃不聽。
店家趕抵現場，黃情緒激動，大吼自稱是監察人員，嗆聲「叫警察來阿」。警方獲報到場，勸說到一半，黃竟對在場的戴姓女警賞巴掌；戴躲開，立刻壓制黃。
據調查，黃是萬華人，跑到其他行政區隨意繪畫；而她畫的萬華地圖，竟與真實地圖一模一樣，也讓警方驚訝她記憶力驚人。
店家說，黃好像有精神病，行為怪異，不跟她追究，只希望她別來。警方將她帶回派出所保護管束，她的大哥前來接回。
黃女畫的萬華區地圖，將龍山寺、萬華區公所、華西街、台北車站清楚標示，甚至還有公車路線。據了解，黃是土生土長萬華人，才對該處街道如此了解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言