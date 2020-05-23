影／女子把洗衣店當自己家 亂畫地圖還打女警巴掌

黃姓女子在台北市一家洗衣店白牆，隨意畫上萬華區地圖，經店家制止不理，警方獲報到場勸阻，她竟賞女警一巴掌，立刻被壓制。由於黃疑有精神疾病，店家及警方不提告也不法辦，不過對於她塗鴉的地圖如此清楚，也表示驚訝。

警方調查，黃女（56歲）本月11日晚上6點多，在台北市一家洗衣店，隨意畫上萬華區桂林、康定路一帶地圖；店家透過監視器發現，利用店內擴音遙控勸阻，黃不聽。

店家趕抵現場，黃情緒激動，大吼自稱是監察人員，嗆聲「叫警察來阿」。警方獲報到場，勸說到一半，黃竟對在場的戴姓女警賞巴掌；戴躲開，立刻壓制黃。

據調查，黃是萬華人，跑到其他行政區隨意繪畫；而她畫的萬華地圖，竟與真實地圖一模一樣，也讓警方驚訝她記憶力驚人。

店家說，黃好像有精神病，行為怪異，不跟她追究，只希望她別來。警方將她帶回派出所保護管束，她的大哥前來接回。