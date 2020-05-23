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水患見真情 高市警伸援救女童脫困傳佳話

中央社 / 高雄23日電

岡山警分局交通分隊員警余偉豪昨天在轄區巡邏見一對母女共乘機車自摔在湍急積水路段，女童一度隨流位移，情況危急，余員火速冒雨涉水上前抱起女童脫困，在當地傳為佳話。

岡山分局交通分隊警員許志鴻、余偉豪昨天下午出勤巡邏至燕巢區樹德科技大學前見一名女機車騎士載女童自摔，當時大雨滂沱、路面積水盈尺，積水處水流湍急，母女倆倒地後，女童還當場被湍急水流推移一段距離，情況一度危急。

余員見狀即奮不顧身下車冒雨上前將跌落積水中的女童抱起，並側身抱著女童徒步涉水約50公尺，緩步走到路旁便利超商騎樓等待救護，女童母親也緊護在旁，，許員則在場指揮交通協助維安，避免現場因天雨能見度不佳發生事故

余員救護經過被現場民眾拍下上傳臉書，傳為佳話，女童母親也一路感謝警方及時伸援；警方指出，母女倆傷勢不重，只是當時有點嚇壞。

余、許2人表示，交通警察平日取締交通違規，開紅單難免受人抱怨，執勤能及時救人脫困，心裡暖暖的。

另外，近日豪雨導致高市桃源區山區土石沖刷，寶山里藤枝林道18.3K便道日前路面遭土石流沖刷無法通行，六龜警分局森濤派出所長陳世光據報，即率員冒雨趕在天黑前以鋤頭清除現場土石，暫時搶通道路，贏得民眾讚聲肯定。

岡山 警察 事故

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