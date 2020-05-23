快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

老翁雨夜裡迷途蹲坐路旁 龍潭暖警助返家

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

一名居住在桃園市龍潭區的80歲鍾姓老翁，昨晚8點許，被民眾發現於跌坐在神龍路龍潭大池旁，龍潭警方獲報後趕往處理，到達現場時發現一名老翁無助的蹲坐在路旁，趨前關心，只見老翁直搖頭，遲遲無法表達身分及住所，員警只能攙扶著老翁先於附近住家逐戶敲門詢問，最後終於得知老翁住處，但為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。

龍潭分局龍潭派出所警員劉馥賢及陳錫堯等2員，看到當下場景不禁鼻酸，因在天雨的晚間，老翁獨自蹲坐路旁，不僅未攜帶雨具，且只穿短袖、短褲，雨水沾濕了衣褲，另見老翁也可能因步行許久體力耗盡，全身不停的發抖，員警隨即攙扶老翁並自掏腰包在附近商店購買飲料茶水，為他補充體力。

老翁由於年事已高，無法表達身分及住處，於是警方載著老翁於附近挨家挨戶的詢問，沿路詢問近1個鐘頭，所幸遇到老翁的鄰居外出購物，鄰居才說出老翁的住處，鍾姓老翁家僅住在附近2公里外，於昨日下午外出至龍潭市區找尋友人，到了傍晚欲步行返家，因雨勢突然變大且身體不適，加上體力不支無法正常行走而在路旁蹲坐休息，但卻遲遲沒有遇到認識的人經過協助，自己又沒有行動電話，在求助無門的情況下幸好遇到警方及時的協助，否則後果不堪設想。

事後家屬表示老翁從下午出門後就遲未返家，正準備出門前往派出所報案時，看到警車駛入住家巷內，警方攙扶著老翁下車，老翁平安回家，不禁紅了眼眶，非常感謝警方熱心協助。

為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。記者高宇震／翻攝
為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。記者高宇震／翻攝
為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。記者高宇震／翻攝
為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。記者高宇震／翻攝

老翁

延伸閱讀

2女子遇感情陷阱 龍潭郵局行員及時報警阻跨國詐騙

桃園龍潭晚間住宅火警 90歲老人行動不便葬身火場

鍾肇政辭世 賴清德：留下一生精彩照亮台灣文壇

「上帝很溫柔接回天國去」 龍潭武德殿設鍾肇政追思處

相關新聞

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

台北市馬偕醫院福音樓5樓今天下午1時許發生火警，北市消防局獲報到場，院方已自行撲滅火勢，並疏散病患，現場疑似衛教室的電器...

台11線台東成功鎮小馬路段兩車對撞 1女無生命跡象

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12點20分左右，發生兩車對撞事故，警方初步調查表示，目擊稱其中...

新北鐵皮廠房火警 差點波及重機倉庫內法拉利等名車

新北市泰山區中港南路1家日用品商的鐵皮屋倉庫，今天凌晨發生火警，由於周邊全是違章鐵皮廠房，消防局更擔心延燒到鄰廠1家大型...

影／砂石車下國3號竹南交流道直撞分隔島 車頭毀人輕傷

一輛砂石聯結車滿載泥土，昨天在國道3號苗栗縣竹南交流道南下出口，直接開上分隔島撞及號誌桿，車頭碎片噴飛，還好車速不快，一...

缺錢搶婦人醫藥費3萬 男丟車又變裝19小時內仍被逮

42歲陳姓男子22日在新北市中和區持刀搶走在ATM提領現金的49歲李姓女子新台幣3萬元，隨後騎車逃往新店方向；警方獲報後...

台東對撞車禍 他疑逆向超車她枉送性命

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12時10分左右，發生兩轎車對撞事故，警方初步調查疑似張姓男子（...

小姐拾獲4千萬合約書嚇傻 報警處理挽救粗心失主飯碗

新北市有1名李小姐，日前在淡水區北新路山上拾獲1本買賣合約書，打開赫然發現成交金額高達4千多萬元，連忙交到派出所，也幸好...

張紘溢、黃思婕救災救難 票選公職教育、消防第一

桃園市消防局特搜大隊第一搜救分隊小隊長張紘溢、第一大隊三民分隊隊員黃思婕2人參加一項人力銀行票選全國最感人工作貢獻，前晚...

貸款廣告藏陷阱 髮型師紓困不成反淪詐騙人頭

刑事警察局表示，日前桃園1名從事美髮業的林姓女子，收到自稱國內知名銀行貸款專員的手機廣告簡訊，對方聲稱可協助信用不佳、無...

影／台東海巡隊員落海殉職 陳國恩告別式追贈三等獎章

海巡署艦隊分署台東海巡隊隊員黃睿濠，本月10日執勤巡視船艇甲板及機艙，執勤過程中不幸落海死亡，家屬今天在台南市殯葬管理所...

火警母子關鐵門往上逃 消防員：住家逃生記得1216原則

台中市沙鹿區日前發生住宅火警，一對母子受困獲救，清水消防分隊昨晚在臉書提醒民眾逃生重要問題，平常要有家庭逃生計畫，遇到火...

影／騎士闖紅燈撞人車身吃土 拍拍灰塵騎走吃2張罰單

台中市潘姓男子上月25日開車行經東區進德路、樂業路時，一輛機車撞上他的車身，潘發現後停靠在路旁下車查看，潘車身有明顯刮痕...

熱門新聞

國中生在摩鐵辦「COSPLAY交配派對」？ 警查證為假訊息

影／日月潭溺水意外大逆轉 張女自己走入湖畔跳下

男子被警車載往億載金城卻意外溺斃 警方今出面說明

台鐵桃園內壢晚間傳死傷事故 警消沿途尋找中

影／開紅單字體工整到爆紅 台南員警現身「受寵若驚」

專挑中午時段下手 台中男偷早餐店、彩券行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。