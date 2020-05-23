老翁雨夜裡迷途蹲坐路旁 龍潭暖警助返家

一名居住在桃園市龍潭區的80歲鍾姓老翁，昨晚8點許，被民眾發現於跌坐在神龍路龍潭大池旁，龍潭警方獲報後趕往處理，到達現場時發現一名老翁無助的蹲坐在路旁，趨前關心，只見老翁直搖頭，遲遲無法表達身分及住所，員警只能攙扶著老翁先於附近住家逐戶敲門詢問，最後終於得知老翁住處，但為確保其安全，員警以巡邏車將老翁載返家中。

龍潭分局龍潭派出所警員劉馥賢及陳錫堯等2員，看到當下場景不禁鼻酸，因在天雨的晚間，老翁獨自蹲坐路旁，不僅未攜帶雨具，且只穿短袖、短褲，雨水沾濕了衣褲，另見老翁也可能因步行許久體力耗盡，全身不停的發抖，員警隨即攙扶老翁並自掏腰包在附近商店購買飲料茶水，為他補充體力。

老翁由於年事已高，無法表達身分及住處，於是警方載著老翁於附近挨家挨戶的詢問，沿路詢問近1個鐘頭，所幸遇到老翁的鄰居外出購物，鄰居才說出老翁的住處，鍾姓老翁家僅住在附近2公里外，於昨日下午外出至龍潭市區找尋友人，到了傍晚欲步行返家，因雨勢突然變大且身體不適，加上體力不支無法正常行走而在路旁蹲坐休息，但卻遲遲沒有遇到認識的人經過協助，自己又沒有行動電話，在求助無門的情況下幸好遇到警方及時的協助，否則後果不堪設想。