高雄燕巢泥水滾滾...母女檔驚險自摔 員警即刻救援超暖

梅雨鋒面、西南氣流夾擊，中央氣象局昨天對高雄發布豪雨特報，北高雄雨勢尤其猛烈。一名女騎士昨天下午騎車載著年幼女兒通過樹德科大前橫山路時，被泥水急流沖到重心不穩自摔。女童反應不及被水流沖遠，幸好巡邏員警發現，緊急衝上前抱住女童，驚險救援畫面讓路過民眾直呼「英勇」、「暖心」。

據了解，岡山分局交通分隊余姓、許姓警員昨天下午執行取締違規勤務，在樹德科大前橫山路段上，赫然發現一對母女連人帶車倒臥泥水流中，稚幼女童還被湍急水流沖遠。

余員擔心女童被水流沖遠，也怕水中可能會有尖銳物會刺傷女童，當下顧不得自己沒穿雨鞋，冒雨下車衝上前，一把抱住女童，涉水50公尺將女童安置在超商安全處等待，女童母親緊護在旁，擔心女兒傷勢之餘，一路不忘感謝警方協助。許員擔心陰雨視線不佳，全程緊跟在後維護安全，避免二次事故發生。

經檢傷，母女二人傷勢不重，只是受到驚嚇。余員表示，能在雨災時協助民眾脫險，「幫助到人，心裡暖暖的！」奮勇姿態也被往來民眾拍下，上傳地方臉書社團，網友一片讚聲，誇讚「暖心」、「英勇」。