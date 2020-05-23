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裝璜廢棄物無處去濫倒新北山區 業者被送辦
新北市環保局今天宣布查獲外縣市裝潢破碎工程業者涉嫌違法濫倒，透過監錄系統查出業者身分，依違反廢棄物清理法函送偵辦，最重可處5年以下有期徒刑。業者表示如今裝璜廢棄物無法可去，所以才偷倒在新北山區。
新北市三峽區熊空產業道路昨天發現一批裝璜廢棄物，近期全國類似跨區違法棄置案件層出不窮，顯然各地廢棄物末端去化管道出現嚴重「消化」問題，並非雙北才有，新北市環保局建議中央統籌規畫處理。
熊空車站往中坑產業道路遭棄置營建混合物，三峽警分局插角派出所長林來進說，新北市幅員廣大，多依賴科學辦案，這次透過監視器畫面查獲濫倒車輛，隨後通知業者到案說明。
業者表示，公司承攬一般住家裝潢破碎工程約10年，這次工程費4萬元，之前傾倒的處理廠已關閉，不知道要送去哪，所以決定棄置三峽山區。
環保局強調「冰凍三尺非一日之寒」，新北市境內違法廢棄物處理場（砂石棧場）超過60家，僅10家位在五股垃圾山，外界指市府強力掃蕩五股垃圾山是廢棄物無處可去的主因，都是誤解。
環保局認為廢棄物去化須由中央從整體性角度通盤協調才能解決，找出合法處理廢棄物方式，才能化解裝潢業者、木材業等上游業者的營運問題。
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