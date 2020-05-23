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男子騎單車誤上國道 前後約3公里遭開罰
27歲翁姓男子今天騎單車從國道一號內壢交流道上了五楊高架道路中壢路段，前後約3公里。國道警方接獲報案後，從國道將男子載離，並依交通管理處罰條例開罰。
國道公路警察局表示，27歲翁姓男子上午10時騎腳踏車誤上國道，警方接獲報案後，立刻調派線上巡邏車前往查看，在五楊高架南向60.7公里中壢路段，將該腳踏車騎士攔停，立即下車了解，並以巡邏車將男子載下國道。
警方表示，翁男疑似不熟悉路況，將腳踏車騎上國道，前後共騎乘約3公里，被依違反道路交通管理處罰條例，開罰新台幣3000元到6000元以下罰鍰。
警方表示，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路情況，呼籲民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道的危險狀況；如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請工務段或救援隊載運下交流道，以維安全。
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