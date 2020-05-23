快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子被警車載往億載金城卻意外溺斃 警方今出面說明

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區億載金城本月19日發現有名男子在護城河載浮載沈，經搶救上岸已無呼吸心跳，送醫後不治，台南市警四分局釐清死者身分及生前行蹤，發現台東市37歲李姓男子16日與家人抵台南辦事後，獨留李在台南旅遊，且發現案發前他由二分局巡邏車載到億載金城周遭，引發各界討論。二分局今下午說明，當天避免影響周邊民眾，警方依李的要求載送至億載金城。

市警二分局副分局長顏水波說，5月19日8時17分中正派出所接獲110通報，在中西區府前路移民署服務站後方廁所有1赤膊男子路倒，該所警員8時23分前往查處，李赤裸上身在該處開水龍頭玩水，並非路倒，身上無酒味，現場李與員警對話正常流暢。

經119救護人員到場評估，李未符合強制就醫要件，詢問他是否需要就醫遭拒，且多次詢問其住處及家屬資料，李均拒絕回答，並請他穿上衣服，但李未配合員警勸導，8時53分逕自步行離開。

隨後，9時08分該所接獲民眾來電，府前2街民宅地下儲藏室有打赤膊男子躲藏，該所警員3人駕駛巡邏車前往查處，到場後發現又是李，經告誡勿赤裸上身，影響社區民眾，經詢問李主動表示欲前往億載金城周遭，仍不配合員警對其著衣的勸告，經他自行上車後，員警9時30分駕車將李載送至事發處路邊，9時35分讓他自行下車後，恢復巡邏勤務。

台南市消防局救災救護中心，本月19日上午9時52分，接獲報案人表示，剛剛在億載金城繞著護城河邊走路運動，有看到男子在護城河內游泳，待報案人走一圈後發現，他浮在水面，撥打119報案。

消防共派遣出動6車15人，到達現場後，發現中年男子浮在水面上臉朝下，下水將他拉上岸，馬上送醫院急救，仍宣告不治。案發時，死者身上沒有穿衣服，警方調閱附近監視器，追查身分及生前行蹤，才發現李坐巡邏車到億載金城附近的。

台南市警二分局今天下午出面說明，當天避免影響周邊民眾，警方依李的要求載送至億載金城。圖／翻攝照片
台南市警二分局今天下午出面說明，當天避免影響周邊民眾，警方依李的要求載送至億載金城。圖／翻攝照片

億載金城 移民署

延伸閱讀

台南億載金城護城河現浮屍 警方排除自殺及他殺

鄉野奇譚／蘭潭溺斃多水草纏身 非抓交替

男子戲水溺斃 黃偉哲：消失一瞬間千萬不可輕忽

台南安平億載金城護城河一男溺水 救起送醫不治

相關新聞

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

台北市馬偕醫院福音樓5樓今天下午1時許發生火警，北市消防局獲報到場，院方已自行撲滅火勢，並疏散病患，現場疑似衛教室的電器...

台11線台東成功鎮小馬路段兩車對撞 1女無生命跡象

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12點20分左右，發生兩車對撞事故，警方初步調查表示，目擊稱其中...

新北鐵皮廠房火警 差點波及重機倉庫內法拉利等名車

新北市泰山區中港南路1家日用品商的鐵皮屋倉庫，今天凌晨發生火警，由於周邊全是違章鐵皮廠房，消防局更擔心延燒到鄰廠1家大型...

影／砂石車下國3號竹南交流道直撞分隔島 車頭毀人輕傷

一輛砂石聯結車滿載泥土，昨天在國道3號苗栗縣竹南交流道南下出口，直接開上分隔島撞及號誌桿，車頭碎片噴飛，還好車速不快，一...

缺錢搶婦人醫藥費3萬 男丟車又變裝19小時內仍被逮

42歲陳姓男子22日在新北市中和區持刀搶走在ATM提領現金的49歲李姓女子新台幣3萬元，隨後騎車逃往新店方向；警方獲報後...

台東對撞車禍 他疑逆向超車她枉送性命

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天中午12時10分左右，發生兩轎車對撞事故，警方初步調查疑似張姓男子（...

小姐拾獲4千萬合約書嚇傻 報警處理挽救粗心失主飯碗

新北市有1名李小姐，日前在淡水區北新路山上拾獲1本買賣合約書，打開赫然發現成交金額高達4千多萬元，連忙交到派出所，也幸好...

張紘溢、黃思婕救災救難 票選公職教育、消防第一

桃園市消防局特搜大隊第一搜救分隊小隊長張紘溢、第一大隊三民分隊隊員黃思婕2人參加一項人力銀行票選全國最感人工作貢獻，前晚...

貸款廣告藏陷阱 髮型師紓困不成反淪詐騙人頭

刑事警察局表示，日前桃園1名從事美髮業的林姓女子，收到自稱國內知名銀行貸款專員的手機廣告簡訊，對方聲稱可協助信用不佳、無...

影／台東海巡隊員落海殉職 陳國恩告別式追贈三等獎章

海巡署艦隊分署台東海巡隊隊員黃睿濠，本月10日執勤巡視船艇甲板及機艙，執勤過程中不幸落海死亡，家屬今天在台南市殯葬管理所...

火警母子關鐵門往上逃 消防員：住家逃生記得1216原則

台中市沙鹿區日前發生住宅火警，一對母子受困獲救，清水消防分隊昨晚在臉書提醒民眾逃生重要問題，平常要有家庭逃生計畫，遇到火...

影／騎士闖紅燈撞人車身吃土 拍拍灰塵騎走吃2張罰單

台中市潘姓男子上月25日開車行經東區進德路、樂業路時，一輛機車撞上他的車身，潘發現後停靠在路旁下車查看，潘車身有明顯刮痕...

熱門新聞

國中生在摩鐵辦「COSPLAY交配派對」？ 警查證為假訊息

影／日月潭溺水意外大逆轉 張女自己走入湖畔跳下

男子被警車載往億載金城卻意外溺斃 警方今出面說明

台鐵桃園內壢晚間傳死傷事故 警消沿途尋找中

影／開紅單字體工整到爆紅 台南員警現身「受寵若驚」

專挑中午時段下手 台中男偷早餐店、彩券行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。