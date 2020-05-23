男子被警車載往億載金城卻意外溺斃 警方今出面說明

台南市安平區億載金城本月19日發現有名男子在護城河載浮載沈，經搶救上岸已無呼吸心跳，送醫後不治，台南市警四分局釐清死者身分及生前行蹤，發現台東市37歲李姓男子16日與家人抵台南辦事後，獨留李在台南旅遊，且發現案發前他由二分局巡邏車載到億載金城周遭，引發各界討論。二分局今下午說明，當天避免影響周邊民眾，警方依李的要求載送至億載金城。

市警二分局副分局長顏水波說，5月19日8時17分中正派出所接獲110通報，在中西區府前路移民署服務站後方廁所有1赤膊男子路倒，該所警員8時23分前往查處，李赤裸上身在該處開水龍頭玩水，並非路倒，身上無酒味，現場李與員警對話正常流暢。

經119救護人員到場評估，李未符合強制就醫要件，詢問他是否需要就醫遭拒，且多次詢問其住處及家屬資料，李均拒絕回答，並請他穿上衣服，但李未配合員警勸導，8時53分逕自步行離開。

隨後，9時08分該所接獲民眾來電，府前2街民宅地下儲藏室有打赤膊男子躲藏，該所警員3人駕駛巡邏車前往查處，到場後發現又是李，經告誡勿赤裸上身，影響社區民眾，經詢問李主動表示欲前往億載金城周遭，仍不配合員警對其著衣的勸告，經他自行上車後，員警9時30分駕車將李載送至事發處路邊，9時35分讓他自行下車後，恢復巡邏勤務。

台南市消防局救災救護中心，本月19日上午9時52分，接獲報案人表示，剛剛在億載金城繞著護城河邊走路運動，有看到男子在護城河內游泳，待報案人走一圈後發現，他浮在水面，撥打119報案。