大連街火警謠傳搶救延誤 高市119擬提告自清

本月3日清晨大連街民宅火警，造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿一家5口不幸喪生。政論節目名嘴指「搶救過程延誤」。高市消防局今天表達嚴正抗議，不排除訴諸法律途徑。

對於政論名嘴提及當日救災「搶救過程延誤」。高市119透過新聞稿表示，與事實有嚴重落差，不僅誤導社會大眾，更嚴重打擊消防士氣，表達嚴正抗議，不排除訴諸法律途徑，澄清事實、端正視聽。

對於5月3日清晨大連街民宅火警憾事，新聞稿還原搶救現場。119指揮中心7時1分接獲報案，出動42車、123人搶救，現場立即控制起火戶大連街、歸綏街路口處消防栓水源，以及鄰近6支消防栓，搶救過程水源充足，所有執勤消防車輛、裝備、器材均正常運作。

消防局說明，火場內部因使用大量易燃裝修材質，起火後燃燒迅速猛烈，消防人員抵達時2到5樓已有大量火舌濃煙冒出。第一時間在3樓窗邊發現賴文德夫婦受困，立即架梯將兩人救下，同時冒著高溫高熱危險佈設水線進入室內搶救，搶救過程並無延誤及任何疏失。