影／日月潭女遊客落水 家屬湖畔泣喊尋人找到已死亡

「趕快上來啊！」37歲張姓女遊客昨天傍晚到日月潭玄光寺準備搭船遊湖，疑似下雨濕滑失足落水，男性友人聽到她驚呼聲，轉身已經不見，消防隊員未尋獲，今天上午再度潛水搜尋，家屬也在湖畔呼喊張女名字，直到下午2時尋獲，可惜已死亡多時。

南投縣消防局昨天傍晚5時多，接獲報案日月潭玄光寺碼頭疑似有遊客落水失蹤，日月潭分隊獲報後趕抵現場，利用橡皮艇和潛水，分別在水面和湖中搜尋，但是沒有發現。

和張女同行的男友人說，昨天正準備搭乘遊艇，卻聽到張女發出慘叫聲，但轉身察看張女已經落水不見，因為日月潭從昨天凌晨起便雨勢不斷，讓搜救變的困難，昨晚連夜搜尋，並未發現。

家屬接獲警方通知，趕緊從北部趕到日月潭，今天一早拿著張女的衣物在湖邊呼喊，「趕快上來啊！別讓大家擔心」，張女母親更泣不成聲，喃喃祈禱女兒平安歸來。