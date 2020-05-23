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徐國勇首訪桃園防災教育館 盛讚「全台最好防災場館」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導

內政部徐國勇部長今早在桃園市長鄭文燦、消防署長陳文龍等人陪同下首度參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，肯定各項防災教育設施寓教於樂，「是全台最好的防災教育館」，並視察消防車輛加裝安全帶情形確認都完成安裝，由於5月汛期到來，他也致贈加菜金，期勉消防弟兄要做好各項救災、防災工作，維護社會安全、安定。

由於今年2月高雄市發生消防員車禍殉職，徐國勇當時就指示全國消防車搭載消防人員座位都須加裝安全帶，並要推動安全駕駛作為，今天徐一早抵達防災教育館也請桃園市消防局展示車輛加裝安全帶情形，確認桃園市所有後座需搭載消防人員的消防車輛，都已完成安全帶安裝，確保消防弟兄安全出勤。

桃園防災教育館2018年10月開館，是台灣首座結合智慧科技、娛樂與教育的指標性防災展覽場所，每月吸引1萬2千人造訪，堪稱是最夯的防災教育館舍打卡熱點，徐國勇今天也在消防局人員解說下，逐一參訪各項防災教育設施，不僅戴上虛擬實境眼鏡，體驗最新的「升級用電安全AR擴增實境」，還和鄭文燦站上地震體驗平台，躲進桌子底下感受地震威力。

徐國勇接著也上樓參觀消防人員在訓練中心的訓練情形，訓練中心有一座特製的侷限空間救援訓練教室，可讓消防員模擬火場救災情形；徐參訪後致詞強調「防災即生活、生活即防災」大力肯定桃園市政府消防局訓練中心暨防災教育館「是全台最好的場館」，比台北市的防災科學教育館還要好，可讓孩子從小扎根各項防災知識。

徐國勇也說，政府提供消防弟兄精良的訓練場地與設備，讓消防員從訓練與每一次的火場救援中持續精進技能，除了軟硬體搭配，法律也有進步，包含制定退避權、調查權等入法，可保障站在第一線的消防弟兄安全。

他也肯定桃園市政府用心推動各種治水工程，並將各種資訊科技及大數據分析應用於防救災工作上，「養兵千日，用在一時」，相信透過這些精實的防災整備作為，能讓桃園市越來越安全。

鄭文燦說，桃園自升格後，感謝在內政部大力支持下，消防能力大幅提升50%，包含增補消防員額並改善硬體設備，桃園擁有消防救災車輛達306輛，消防車輛與人口比在六都中最高，還包含一輛耗資3800萬元，具備高效能化學消防車「美洲豹」，配有泡沫兩用砲塔等設備，對於壓制大型火勢助益極大，也可加速完成後續救災工作。

鄭文燦提到，消防工作涵蓋救災與救護，也要重視安全及紀律，其中科技救災及消防訓練扮演關鍵角色，桃園市近5年多來，人口及產業發展快速，轄內也擁有桃園煉油廠、國際機場等重要建設，以及大型工業設施，為保障人民財產生命安全，在中央的挹注下，桃園市消防員額從原本1000人，增加至1500人，同時也加強各項訓練知能。

今年新冠肺炎疫情延燒，桃園消防人員也擔負重要後送任務，鄭文燦也說，桃園市消防局支援相關醫療後送勤務達294車次，其中53車次載送確診病患，市府針對負責確診病患後送勤務的同仁，每人發放5000元獎勵金，負責疑似個案後送勤務的同仁則發放3000元獎勵金，感謝所有消防同仁在疫情期間的貢獻。

內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，致贈加菜金給桃園的消防員。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，致贈加菜金給桃園的消防員。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自戴上VR眼鏡體驗防災遊戲關卡。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自戴上VR眼鏡體驗防災遊戲關卡。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，了解消防員訓練情形。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，了解消防員訓練情形。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自體驗多項防災教育設施。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自體驗多項防災教育設施。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自戴上VR眼鏡體驗防災遊戲關卡。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自戴上VR眼鏡體驗防災遊戲關卡。記者張裕珍／攝影
桃園市消防局今天展示一輛3800萬元的高效能化學消防車「美洲豹」。記者張裕珍／攝影
桃園市消防局今天展示一輛3800萬元的高效能化學消防車「美洲豹」。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，了解消防員訓練情形。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，了解消防員訓練情形。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，跟桃園市長鄭文燦一起體驗地震平台。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，跟桃園市長鄭文燦一起體驗地震平台。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館體驗地震平台，躲到桌子下方。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館體驗地震平台，躲到桌子下方。記者張裕珍／攝影
桃園市消防局訓練中心暨防災教育館利用防疫期間，增設全景式防災小畫家的設施。記者張裕珍／攝影
桃園市消防局訓練中心暨防災教育館利用防疫期間，增設全景式防災小畫家的設施。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自體驗多項防災教育設施。記者張裕珍／攝影
內政部徐國勇部長今天早上參訪桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，親自體驗多項防災教育設施。記者張裕珍／攝影
桃園市消防局訓練中心暨防災教育館設施豐富，孩子玩得相當開心。記者張裕珍／攝影
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徐國勇 消防員 鄭文燦

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