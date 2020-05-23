新竹火車站前將設自動偵測系統 違停及臨停逾3分鐘開罰

新竹火車站前臨停空間有限，通勤及連假疏運尖峰時段，車輛長時間占用臨停空間及違規停車，常造成站前交通壅塞，甚至回堵至中華路2段影響交通順暢及安全，市警局交通隊將設置違停自動偵測系統進行科技執法，臨停超過3分鐘或違停將開罰。

交通隊指出，市府交通處在新竹火車站前設有臨時停車上下客區，方便民眾臨停接送親友，臨停空間有限，且依規定只能臨停3分鐘，卻常有民眾提前到站長時間停放等候親友，遇到火車誤點停放更久，尖峰時段站前常車流壅塞，甚至有車輛在紅線區、人行道違停上下客。

交通隊統計，去年在新竹火車站前取締違停及臨停逾時違規共213件，為整頓站前交通，提升臨時停車上下客區的周轉率，減少違停及維持站前交通順暢，避免車流回堵至中華路，已爭取到交通部加強科技執法經費補助，將在站前設置違停自動偵測系統。

交通隊指出，站前車道兩端都會設置自動偵測系統，偵測範圍內增設CMS可變式標誌，臨停超過1、2分鐘，CMS會顯示車號及提醒臨時駕駛人已停放的時間及超過3分鐘即將開罰，應盡速駛離，如臨停超過3分鐘或違規停車，都將逕行舉發。

由於身心障礙的駕駛或乘客上下車較不便，可能難以在3分鐘內上下車，為維護身心障礙者的權益，市府交通處在站前設有身心障礙者停車格，交通隊指出，身心障礙停車格不納入偵測範圍，後端審核也會將身心障礙者上下客的違規排除。