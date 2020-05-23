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蘆洲驚傳有金屬棒輻射量爆表？原能會到場：僅些微異常

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

現場被民眾發現疑似為核能燃料棒的金屬物，原能會證實並非燃料棒，應為其他工程管線的部件。記者巫鴻瑋／翻攝
現場被民眾發現疑似為核能燃料棒的金屬物，原能會證實並非燃料棒，應為其他工程管線的部件。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市蘆洲一處停車場，今天上午驚傳有民眾發現疑似為核能燃料棒的金屬棒，甚至用儀器檢測出現爆表數值高達3000µSv/h（微西弗/小時），足以對人體造成傷害，警消及相關單位獲報封鎖現場，但經行政院原能會派員檢測，才證實現場輻射值對人體無害。

該處經傳有核能燃料棒遭棄置的停車場位於蘆洲永安南路附近，資源回收廠人員今天上午10時許途經該處，發現有3根金屬棒狀物被棄置路旁、形狀怪異，好奇以輻射儀靠近測量時，竟出現數值爆表的情況，嚇得立刻報警處理，警消獲報封鎖周遭方圓200公尺，禁止任何人員靠近，同時通報原能會。

行政院原能會人員在上午11點抵達現場，並以儀器再次測量，卻發現該金屬物輻射值約為3µSv（微西弗），而現場則沒有其他放射線反應。

據了解，該金屬物疑似為管線的一部分，懷疑主要成分應該為鐵，但可能在製作過程中有參入「釷（Thorium）」才會出現放射線。

原能會人員表示，雖然該金屬物輻射值有比背景輻射值高一點，屬些微異常，但對人體沒有危害，不過為了確認該金屬物成分為何，則還需帶回進一步檢測。

新北市消防局出動化學災害處理車，緊急封鎖現場。記者巫鴻瑋／翻攝
新北市消防局出動化學災害處理車，緊急封鎖現場。記者巫鴻瑋／翻攝
新北市消防局出動化學災害處理車，緊急封鎖現場。記者巫鴻瑋／翻攝
新北市消防局出動化學災害處理車，緊急封鎖現場。記者巫鴻瑋／翻攝

輻射 原能會

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