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女子日月潭不慎落水 警消出動近30人搜索
張姓女子昨天傍晚不慎在南投縣日月潭失足落水，南投縣政府消防局今天上午出動近30名搜救人員繼續搜救，張姓女子家屬也趕到現場，呼喚張姓女子的名字，期盼奇蹟出現。
消防局第二大隊日月潭分隊勤務指揮中心值班消防隊員說，張姓女子昨天傍晚和友人在日月潭玄光寺碼頭要搭船時，友人只聽到叫聲，轉頭一看張姓女子已失去蹤影，趕緊呼救，消防局派員前往搜救，但無所獲。
日月潭分隊長金可瀚接受記者採訪表示，昨晚獲報後，立即派潛水員搜尋，也出動水下照影機，但雨勢影響，日月潭水底能見度很差，搜尋約4小時仍無所獲，直到昨晚9時左右結束搜尋工作。
消防局說，今天上午派近30名搜救人員，先搜尋張姓女子落水地點，採測儀器發現水底有物體，但能見度不佳，先放石塊標記地點後，再派潛水員前往搜尋。
張姓女子家屬也趕到玄光寺碼頭，站在岸邊呼喚張姓女子名字，希望奇蹟出現。
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