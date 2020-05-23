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金門男酒駕衝撞古寧頭地標 酒測值高達0.47將送辦
座落在古寧村外的「和平紀念園區圓環」，上面有「雙鯉迎珠」的造景，是當地知名的地標。昨晚一名李姓男子開著銀白色自小客車疑似酒駕，在途經圓環時，突然加速衝進圓環的噴水池內，龐大的聲響，引起附近村民的注意，警方獲報趕往處理，並將李姓男子送醫，李男酒測值高達0.47毫克，警方表示，全案將依違公共危險罪偵辦。
金門縣警局金城分局副分局長許績俊表示，昨晚7點26分許，李姓男子疑似喝完酒要返家，自小客車行經古寧頭林厝村外圓環，不知為何突然加速衝進圓環的噴水池內，因為李男未綁安全帶，整個人被卡在車裡動彈不得，警方獲報到場處理，並聯繫救護車將李男送醫。
許績俊說明，因李姓駕駛酒醉昏迷不醒，身體多處挫傷，被送往金門醫院觀察，承辦員警待他清醒後，對其進行酒測，沒想到他的酒測值竟高達每公升0.47毫克，全案將依違公共危險罪偵辦。
據了解，李男的不小心一撞，讓村口造景的圍牆出現不少裂痕，且車輛外洩的紅色機油也把整個噴水池汙染了，讓不少村民看到很不捨；相關善後費用，社區發展協會或村公所也表示不排除將向李姓民眾求償。
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