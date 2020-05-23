環南化水庫自行車挑戰賽今登場 天雨路滑3車友追撞摔車

「2020環南化水庫自行車自我挑戰賽」及「2020環曾文水庫百K自行車自我挑戰賽」，今明兩天登場，吸引全國各地自行車好手與熱愛運動民眾共襄盛舉，因受到連日豪雨路滑，今天首日在楠西區密枝風吹嶺下坡路段就發生3名領先群車友摔車，分別送往麻豆新樓醫院及柳營奇美醫院救治，多是擦傷及骨折等沒有生命危險。

台南市消防局表示，上午9點許，據報楠西區台3線355公里處（自行車挑戰賽賽事現場）有3部自行車事故，現場有3名患者。楠西91先行檢傷後將兩名傷者麻豆新樓醫院就醫，王姓車友（30歲、住南投縣）主述左手腕處撕裂傷深及見骨及肢體擦傷、侯姓車友（男31歲、住桃園市）主述四肢及腹部擦挫傷。另一23歲男性車友，背部及肢體擦傷意識清楚，送往柳營奇美醫院就醫。

玉井警分局表示，連兩天自行車挑戰賽起點與終點均為玉井區體育館，而受連續雨勢影響，賽道部分路線有多處落石，因此與往年路線不同；今天挑戰環南化水庫，循台3線行經楠西區、嘉義大埔，並原線返回玉井體育館；24日挑戰環曾文水庫，循台3線、台20乙線行經南化區，至左鎮、山上、大內、官田六甲等區，並沿175市道沿曾文水庫道路，銜接臺3線返回玉井，全程112公里，極富挑戰性。

玉井分局警力協助交通疏導工作，多次與主辦單位現地勘查，針對台3、台20與台20乙線等重要道路及路口，妥適派遣警力維持交通秩序，並動員志工協助交管安全維護，確保用路人及參賽選手之安全，並將運動結合山區特色，以互助合作精神，吸引人潮來到玉井消費，促進地方經濟繁榮。