8旬老婦離家走6公里上快速路 人臉辨識查出身分送回家

82歲邱姓老婦中午獨自離家外出散步，不料忘記回家的路，還一路走了5、6公里從苗栗市龜山大橋旁走上台72線快速道路，警方據報將她找到帶回，但老人家無法清楚說明身分，警方經由人臉辨識系統及警政系統資料分析比對，終於查出老婦身分、戶籍，將她安全送回家。

苗栗警分局南苗派出所警員蔣嘉麒、柯浩勳21日下午1點許接獲民眾報案指稱台72線快速道路上有一名身穿紅衣的老婦在路肩步行，請警方前往處理。

員警獲報立即趕往報案人說的路段沿途搜尋，果真發現一名老婦獨自在路肩行走，當時來往車輛呼嘯而過，險象環生，員警立即下車將老婦帶上巡邏車載返派出所。

老婦年事已高，無法詳細陳述年籍資料，警方經由人臉辨識系統及警政系統資料分析比對後，終於查出老婦身分及戶籍資料，隨後將老婦送回家。

老婦的兒子向警方表示，中午12點多發現母親不在家，心急如焚，因此騎機車在住家附近四處尋找，但遍尋不著，正準備要到派出所報案請求協尋，警方已將母親安全護送返家，十分感謝員警的協助。

苗栗警分局分局長賴銘助表示，員警在第一時間發揮同理心迅速尋獲老婦，避免可能災難，為民服務精神值得嘉許；呼籲社會大眾，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除了應特別照料，嚴防走失外，也應在老人家身上留下可資辨識身分或聯絡家屬的資料，或將老人家帶到分局指紋建檔，萬一走失可讓處理員警更順利、迅速找到家屬協助返