酒店復業第2天／北市客人多1倍 但爆發流血事件

台北市酒店復業第2天，中山區民生東路一家禮服店就發生流血事件，一對姊弟消費完離開，突遭5名男子涉嫌埋伏痛毆，身上多處骨折，倒地鮮血直流，警方已介入偵辦。

警方調查，劉姓姊（31歲）弟（29歲）今天清晨近6點，從酒店門口準備上計程車離開，突遭5人拉下車徒手痛毆，還遭對方持金桶猛砸；劉女頭部嚴重撕裂傷，劉男左手腕骨折，2人送醫治療，意識清楚無生命危險。

警方調閱監視器追查，已鎖定5嫌身分，其中1嫌中午到案，他稱劉男欠他40萬債務，近日避不見面，才找人跟蹤到酒店。至於另4嫌，警方將陸續傳喚到案。

酒店復業首日，生意相當好，有業者說「簡直比停業前還好」，可能「客人忍太久了」；昨是復業第2天，據了解，客人比復業首日多1倍，業者笑逐顏開「終於不用再吃老本」。