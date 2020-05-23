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楊梅鐵皮倉庫今清晨起火 兩層樓全面燃燒
桃園市楊梅區今清晨發生工廠倉庫火警，富豐南路上一間汽車零件工廠其鐵皮屋倉庫，因不明原因起火，整棟一、二層全面燃燒，所幸倉庫內無人，沒有造成任何人員傷亡。
桃園市消防第二大隊表示，5點35分接獲報案，消防人員趕往現場，一小時後將火勢控制，6點54分將火勢批滅，共出動消防人員及義消共133名、消防車28輛、救護車1輛，及2台怪手協助救災。
起火倉庫共兩層樓，現場燃燒汽車鈑金、汽車內裝塑料、紙箱及雜物，面積1000平方公尺，所幸倉庫內無人，沒有造成任何人員傷亡；由於倉庫緊鄰樂活護理之家，消防人員也預先疏散隔壁樂活護理之家35名住民及7名員工，因此均未受火警影響。消防人員目前仍於現場處理殘火，起火原因還有待調查。
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