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8旬失智老翁血壓飆至190 險象環生走在斑馬線上
血壓飆到190的失智王姓老翁，日前巍巍顫顫舉步艱辛走在斑馬線上，險象環生，台中市警三分局員警見狀上前協助至路旁安全處，再載到醫院救護，查出家人已報協尋，通知家人帶回。
台中市警三分局勤工派出所員警，5月17日清晨，在南區復興路與工學路口，發現王姓老翁（82歲）舉步艱走在斑馬線上，眼見號誌即將變換，員警擔心他發生危險，立即將警車停放路旁下車協助。護著行動不甚方便的老翁至路旁安全處休息。
王姓老翁自稱住在3公里外的第三市場附近，朋友將他載來此處，員警於言談間發現老翁疑有失智症狀，對於他的說法半信半疑，員警見神色不大對勁，聯繫救護車前來協助檢查其身體狀況，發現老翁血壓飆至190。
警擔心老翁發生危險，決定先將老翁載至醫院救護，員警遂立即呼喊無線電請求值班員警協助連繫其家人。此時健康派出所值班員警從無線電中聽聞此案，立即撥打電話至勤工派出所詢問該老翁姓名，並表示稍早有民眾至所報案說父親失蹤，經核對後確認該王姓老翁即是協尋對象，立刻轉知家屬趕抵現場帶回。
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