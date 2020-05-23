血不夠用！台南麻豆警分局號召捐血一天募得5萬7千cc
109年警察節即將到來，因應疫情血荒，台南市麻豆警分局舉辦捐血活動，並結合公益團體捐助，鼓勵更多人捐血助人，一天共捐出全血230袋5萬7500cc，為目前血荒注入一股熱血，救助需要用血的病患。
麻豆警分局長楊慶裕率先挽袖響應捐血，分局同仁員警、警友及協勤民力也熱情參與，雖然豪大雨天候不佳，但不影響民眾熱血響應，蔴鑽農坊、峰智生技公司、台南九龍無極殿德門急助愛心會、合口味肉品等熱心公益的企業和團體贊助多項精美贈品。
分局長楊慶裕表示，新冠肺炎疫逐漸趨緩，防疫更要捐血做公益，捐血過程都有防護措施，所有人員也全程配戴口罩。感謝捐出熱血的員警、五力夥伴以及鄉親朋友們，一同做公益、送愛心。
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