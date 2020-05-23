女子日月潭落水搜尋無所獲 警消再派潛水員找人

南投縣日月潭昨天傍晚傳出落水意外，張姓女子和友人在玄光寺碼頭要搭船時，疑似失足落水，消防人員昨晚搜尋沒找到人，預計今天上午8時再展開搜尋工作。

南投縣政府消防局第二大隊日月潭分隊勤務指揮中心指出，今天早上日月潭仍然下著雨，可能會影響潭水能見度，不過預計在上午8時展開搜救工作。

消防局指出，張女昨天傍晚和友人在日月潭玄光寺碼頭要搭船時，友人只聽到叫聲，轉頭一看張女已失去蹤影，趕緊呼救，遊艇業者見狀打119報案，南投縣消防局日月潭分隊、魚池分隊以及草屯分隊等多個分隊都前往搜救。

消防局表示，由於天色昏暗，加上下雨，日月潭水底能見度差，潛水員潛到水底找不到人，船艇在潭面搜尋也無所獲，搜尋工作約在昨晚9時結束，預計今天上午再展開搜尋工作。