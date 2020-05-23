聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子日月潭落水搜尋無所獲 警消再派潛水員找人
南投縣日月潭昨天傍晚傳出落水意外，張姓女子和友人在玄光寺碼頭要搭船時，疑似失足落水，消防人員昨晚搜尋沒找到人，預計今天上午8時再展開搜尋工作。
南投縣政府消防局第二大隊日月潭分隊勤務指揮中心指出，今天早上日月潭仍然下著雨，可能會影響潭水能見度，不過預計在上午8時展開搜救工作。
消防局指出，張女昨天傍晚和友人在日月潭玄光寺碼頭要搭船時，友人只聽到叫聲，轉頭一看張女已失去蹤影，趕緊呼救，遊艇業者見狀打119報案，南投縣消防局日月潭分隊、魚池分隊以及草屯分隊等多個分隊都前往搜救。
消防局表示，由於天色昏暗，加上下雨，日月潭水底能見度差，潛水員潛到水底找不到人，船艇在潭面搜尋也無所獲，搜尋工作約在昨晚9時結束，預計今天上午再展開搜尋工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言