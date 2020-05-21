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驚險！開車癲癇突發 連人帶車衝入3公尺深水溝
桃園黃姓男子昨晚開車途中癲癇發作，車輛失控直接翻落一旁3公尺深的大排水溝，黃受困車內動彈不得，還好他意識清楚自行打電話報案，但因現場昏暗偏僻，警消花了好一段時間才找到人，經聯繫吊車到場後黃才從車門獲救，所幸僅受輕傷無大礙，且水溝內無積水否則後果不堪設想。
大園警分局指出，昨晚新坡派出所獲報由副所長梁喬惟、警員沈德瑞，廖僩文到場，但因黃男（49歲）無法正確描述翻車位置，僅稱大約在金廣路一帶，加上現場路燈稀少、視線不佳，沿途的水溝深達3公尺，警消來回尋找多時終於發現他。
由於黃連人帶車掉落，車子更呈現180度翻覆，車子朝上人則卡在駕駛座內動彈不得，警方經聯繫調車到場，先將車體稍微向外拉移出土堆，黃這才在消防員協助下順利脫困，所幸他僅受輕微擦傷，送醫後沒有生命危險。
黃也說，當時下班回家路上突然癲癇發作，一手握方向盤、一手打算拿藥，才沒注意到路況失控翻覆掉落，加上當時水溝內乾涸，萬一積水人車衝入恐怕後果更嚴重，也感謝警消協助讓他撿回一條命。
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