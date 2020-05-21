台東廟宇再傳香油錢遭竊 警方全力追查

台東卑南鄉賓朗村碧芸堂昨天傳出香油錢箱子整箱被搬走，所幸箱子裡頭金額約不到2百元，但縣內廟宇香油錢竊案頻傳，廟宇痛批治安不好，搞得人心惶惶。警方表示，正全力追查。

遭竊廟方表示，星期一才收過香油錢，所以裡面可能不到200元，已經報警處理；上個月才被偷一次，才裝設監視器，想不到昨天又被偷，好在有監視器提供給警方。

碧芸堂位於省道旁邊，車來車往，大膽的竊賊先是假裝跪在香爐前面，接著轉身以板手破壞鎖頭上的螺絲，熟門熟路的直接走向香油錢櫃，將櫃子整個搬走，跑進路旁巷子內逃逸。

據了解，從4月至今台東從縱谷到市區，到處都有廟宇被偷香油錢，其中這個月初驅趕瘟疫的寒單爺廟，光天化日之下，就有竊嫌把香油錢錢箱剪開偷個精光，台東各廟宇希望早日將歹徒繩之以法。

警方表示，目前已透過監視畫面，全力追查中，同時也呼籲宮廟應每天清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦的目標。