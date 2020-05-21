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台中中華路夜市疑遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸嚴懲到底

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

今天淩晨台中市中區中華路一段發生住宅火警，市長盧秀燕第一時間即指示副市長陳子敬負責全程督導此案，積極處理，目前警方正在偵訊縱火嫌疑人。

盧秀燕上午出席2020視訊就業博覽會開幕式表示，已特別指示相關局處「絕不寬貸，一定嚴懲」！副市長陳子敬在清晨趕赴火警現場勘查與指揮，隨後轉往一分局聽取進度，並要求加強偵辦，目前警方正在偵訊縱火嫌疑人。

消防局指出，今日淩晨3時51分接獲報案後，立即出動各式救災（護）車36輛、人員113名，6分鐘左右抵達現場，由消防局長曾進財指揮搶救。火勢於7時55分撲滅。

現場共疏散9民眾，其中3民眾送醫，6人無異狀；傷者分別為19歲女性、20歲男性、65歲男性，皆有嗆傷，但意識清楚，分別送往澄清醫院平等院區及衛生福利部台中醫院。

經發局說明，這次中華路夜市受火災損害影響攤商有三家，分別為中華牛排館、深海大石斑、讚不絕口小火鍋三家店面，相關財損尚在估算中。

中華路夜市營業時間為每日下午4點至隔日凌晨2點，管理委員會編組雖有自衛消防編組，但人為縱火發生時間為凌晨4點，大部分攤商皆已休息，經發局會協助攤商處理後續事宜。

都發局表示，經查火災地點尚無違建查報紀錄，將於火災事故鑑定完畢後，建築物部分將請業者清除或依規執行拆除，以維市容景觀與公共安全。

今天淩晨台中市中區中華路一段發生住宅火警，市長盧秀燕第一時間即指示副市長陳子敬負責全程督導此案，積極處理，目前警方正在偵訊縱火嫌疑人。盧秀燕上午出席2020視訊就業博覽會開幕式表示，已特別指示相關局處「絕不寬貸，一定嚴懲」！圖／台中市新聞局提供
今天淩晨台中市中區中華路一段發生住宅火警，市長盧秀燕第一時間即指示副市長陳子敬負責全程督導此案，積極處理，目前警方正在偵訊縱火嫌疑人。盧秀燕上午出席2020視訊就業博覽會開幕式表示，已特別指示相關局處「絕不寬貸，一定嚴懲」！圖／台中市新聞局提供

火災 縱火 陳子敬 盧秀燕

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