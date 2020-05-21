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影／台中中華路夜市遭縱火祖孫3人被救出 阿公住院治療
台中市中區中華路夜市今天凌晨3時許遭縱火，火勢延燒附近10多家民宅，並傳出中藥行樓上有祖孫3人受困火場，經消防員到場救出，羅姓祖孫三人都意識清楚、有嗆傷，分別送醫救治，其中65歲阿公有吸入性嗆傷，且血液一氧化碳濃度過高，需接受三次高壓氧治療，目前住院觀察、治療中。
據了解，疑似縱火犯的林姓男子已被警方帶回大誠派出所偵訊。
衛福部台中醫院急診室主任院大中說，65歲的羅姓男子到院後，因接觸到濃煙，有吸入性嗆傷，鼻腔有被燒焦現象，經抽血，羅姓男子血液一氧化碳濃度過高，經會診胸腔內科醫師評估，需接受三次高壓氧治療，目前住院觀察、治療中。另有一卅多歲住火場附近的男性，因緊張、激動，沒有接觸到濃煙，但有胸悶心悸，自行就醫，經到院觀察後，已無大礙，已自行返家。
澄清醫院平等院區說明，19歲女子與20歲男子到院後，都表示曾吸到濃煙，感覺皮膚燙燙、有變紅，經急診初步檢視，二人僅輕微嗆傷，皮膚沒有傷口，經急診觀察、處理後已有大礙，二人都已出院返家。
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