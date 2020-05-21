立委黃秀芳趕搭高鐵車輛對撞釀1死2傷 雙方駕駛無酒駕

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳今天清晨6時許，由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，造成1死2傷，黃秀芳受到輕微擦傷，蘇姓司機手部骨折，相撞的賴男傷重不治，黃秀芳指出，當時準備要搭高鐵到立法院，車禍怎麼發生也不清楚，只看到對方車直直衝過來就撞上，一切交給警方處理。警方指出，蘇男與賴男經酒測，兩人都沒有酒駕。

消防局接獲通報立即派人救援，救護人員指出，到場時66歲賴男雙腳並未被卡在車內，卻無法自行脫困下車，起初意識清楚，救護人員將他送醫過程鑑測發現已出現休克，送往秀傳醫院救治。最後仍因肝臟撕裂傷，急救無效。

警方指出，事故發生後賴姓駕駛還可以酒測器酒測，蘇男送醫後抽血，結果顯示雙方都沒有酒駕，詳細肇事原因仍要進一步調查。

黃秀芳目前仍在醫院治療，服務處主任莊陞漢說，車輛和司機都是立院中部辦公室派的，不希望因為事故浪費太多社會資源，肇事原因由警方釐清處理。