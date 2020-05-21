姐弟戀口角竟潑汽油自焚 女全身焦黑70％燒傷搶救中

新北市新莊今晨一對男女情侶感情失和吵架，女子一氣之下竟在家中客廳對著身上淋汽油隨後引燃，瞬間全身著火，雖然男子立刻協助滅火，但女子已經痛苦地倒臥地上，被送往醫院時大面積皮膚焦黑，而男子也因滅火的過程中不慎燒傷手部，同時有吸入性嗆傷，警方則以公共危險罪嫌介入調查之中。

引火自焚的蔡姓女子（54歲）與林姓男子（45歲）交往多年但並未結婚，但姐弟戀及同居後各種因素影響下，2人感情日漸失和；據林男表示，昨日晚間11時許，他走到萬安街住處樓下的超商與朋友談心，但12點過後回到家時，蔡女已經灌了1瓶烈酒，隨後2人又發生口角，還一路從屋內吵到屋外。

當時2人的吵架聲引起鄰居注意報警，沒想到過沒多久蔡女竟返回家中客廳，拿起預藏的汽油對著自己身上猛潑，並直接點燃，瞬間全身就燃起熊熊大火，雖然林男拿棉被試圖要幫蔡女滅火，但大火仍造成蔡女嚴重燒傷，被緊急送往林口長庚醫院急救，全身約有70%皮膚面積燒傷。

林男則因試圖滅火的過程中，也被燒傷手部，肺部也吸入大量濃煙，出現吸入性嗆傷症狀，被送往板橋亞東醫院觀察救治。

警方目前已經依涉公共危險罪嫌介入調查，但蔡女因傷勢嚴重陷入昏迷，目前仍在醫院救治未脫離險境，林男則初步完成筆錄，但2人究竟為何原因吵架，以及事發時蔡女為何會潑汽油自焚，還是另有隱情，都還需進一步釐清。

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