快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姐弟戀口角竟潑汽油自焚 女全身焦黑70％燒傷搶救中

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市新莊今晨一對男女情侶感情失和吵架，女子一氣之下竟在家中客廳對著身上淋汽油隨後引燃，瞬間全身著火，雖然男子立刻協助滅火，但女子已經痛苦地倒臥地上，被送往醫院時大面積皮膚焦黑，而男子也因滅火的過程中不慎燒傷手部，同時有吸入性嗆傷，警方則以公共危險罪嫌介入調查之中。

引火自焚的蔡姓女子（54歲）與林姓男子（45歲）交往多年但並未結婚，但姐弟戀及同居後各種因素影響下，2人感情日漸失和；據林男表示，昨日晚間11時許，他走到萬安街住處樓下的超商與朋友談心，但12點過後回到家時，蔡女已經灌了1瓶烈酒，隨後2人又發生口角，還一路從屋內吵到屋外。

當時2人的吵架聲引起鄰居注意報警，沒想到過沒多久蔡女竟返回家中客廳，拿起預藏的汽油對著自己身上猛潑，並直接點燃，瞬間全身就燃起熊熊大火，雖然林男拿棉被試圖要幫蔡女滅火，但大火仍造成蔡女嚴重燒傷，被緊急送往林口長庚醫院急救，全身約有70%皮膚面積燒傷。

林男則因試圖滅火的過程中，也被燒傷手部，肺部也吸入大量濃煙，出現吸入性嗆傷症狀，被送往板橋亞東醫院觀察救治。

警方目前已經依涉公共危險罪嫌介入調查，但蔡女因傷勢嚴重陷入昏迷，目前仍在醫院救治未脫離險境，林男則初步完成筆錄，但2人究竟為何原因吵架，以及事發時蔡女為何會潑汽油自焚，還是另有隱情，都還需進一步釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

監視器拍下救護車接獲報案駛入萬安街，女子全身70%大面積燒燙傷。記者巫鴻瑋／翻攝
監視器拍下救護車接獲報案駛入萬安街，女子全身70%大面積燒燙傷。記者巫鴻瑋／翻攝

大火 情侶

延伸閱讀

美國洛杉磯市區大麻油倉庫爆炸 已知11名消防員輕重傷

洛杉磯市中心發生爆炸 約10名消防員受傷

口角？嬉鬧？警員挨妻一刀身亡

疑夫妻爭吵動刀 保七總隊員受傷不治

相關新聞

彰化立委黃秀芳座車與轎車對撞3人送醫 轎車司機急救後不治

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳今天清晨6時許，由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，兩車都嚴重...

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

留金髮的林姓男子，今天凌晨在台中市中華夜市縱火，火舌延燒到台灣大道，共造成16戶被燒，消防局救出9人，轄區市警一分局表示...

直擊／台中中華路夜市縱火延燒案 難以防火的小巷曝光

台中市中華路夜市凌晨疑發生縱火案，據消防局指出，延燒主因在中華路與台灣大道間的民宅相連，都是鐵皮屋，且連巷弄都沒有。記者...

非法製造口罩牟暴利 雲林警查獲黑心地下工廠

雲林縣警察局虎尾分局於彰化大村鄉一處學生套房查獲由楊姓嫌疑人為首的非法地下口罩製造工廠，該工廠除未有醫療器材許可證，也沒...

台中中華路夜市疑遭縱火 盧秀燕：絕不寬貸嚴懲到底

今天淩晨台中市中區中華路一段發生住宅火警，市長盧秀燕第一時間即指示副市長陳子敬負責全程督導此案，積極處理，目前警方正在偵...

台中警逮中華路縱火犯 監視錄影曝光

根據民眾提供監視錄影，台中市警兩名警員凌晨3時47分趕抵中華路處理民眾報案時，縱火的林姓嫌犯當時手提兩個瓦斯桶，3時49...

影／台中中華路夜市遭縱火祖孫3人被救出 阿公住院治療

台中市中區中華路夜市今天凌晨3時許遭縱火，火勢延燒附近10多家民宅，並傳出中藥行樓上有祖孫3人受困火場，經消防員到場救出...

立委黃秀芳趕搭高鐵車輛對撞釀1死2傷 雙方駕駛無酒駕

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳今天清晨6時許，由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，造成1死2...

姐弟戀口角竟潑汽油自焚 女全身焦黑70％燒傷搶救中

新北市新莊今晨一對男女情侶感情失和吵架，女子一氣之下竟在家中客廳對著身上淋汽油隨後引燃，瞬間全身著火，雖然男子立刻協助滅...

影／台中中華路夜市火警 祖孫3人受困被救出分送2醫院

台中市中區中華路夜市今天凌晨疑遭大火，火舌延燒到附近民宅，至清晨已有10多家房屋被燒，並傳出中藥行3樓有祖孫3人受困火場...

台中中華夜市遭縱火延燒16戶 消防：鐵皮屋相連無巷弄

台中市中華路夜市凌晨疑發生縱火案，據消防局指出，延燒主因在中華路與台灣大道間的民宅相連，都是鐵皮屋，且連巷弄都沒有。

台中中華夜市遭縱火延燒至台灣大道 嫌犯落網偵訊中

台中市中區中華路夜市今天凌晨疑遭大火，火舌延燒到附近民宅，至清晨已有10多家房屋被燒，消防隊先後10多人，除中華路夜市外...

熱門新聞

彰化立委黃秀芳座車與轎車對撞3人送醫 轎車司機急救後不治

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

台中中華夜市遭縱火延燒至台灣大道 嫌犯落網偵訊中

「比中樂透還高興」 被法拍房子保住陳母喜極而泣

華碩指紋辨識採購弊案 內鬼經理50萬交保

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。