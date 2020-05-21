影／台中中華路夜市火警 祖孫3人受困被救出分送2醫院

台中市中區中華路夜市今天凌晨疑遭大火，火舌延燒到附近民宅，至清晨已有10多家房屋被燒，並傳出中藥行3樓有祖孫3人受困火場，經台中市消防局在今天清晨3時51分獲報到場搶救，救出祖孫3人，三人都是意識清楚、有嗆傷，分送衛福部台中醫院、澄清醫院平等院區救治，目前19歲孫女與20歲孫子經急診處理後已出院返家。

據了解，疑似縱火犯的林姓金髮男子，已被警方帶回大誠派出所偵訊。

衛福部台中醫院證實，65歲的男子因呼吸不順、輕微嗆傷，已到院接受治療，稍晚會對外說明。