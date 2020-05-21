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彰化立委黃秀芳座車與轎車對撞3人送醫 轎車司機急救後不治

聯合報 / 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞。圖／記者林敬家翻攝
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞。圖／記者林敬家翻攝

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳今天清晨6時許，由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，兩車都嚴重損毀，黃秀芳受到輕微擦傷，司機手部骨折，而對向轎車駕駛賴姓男子則有生命危險，3人均送醫急救，賴傷重不治，車禍原因由警方調查中。

警方調查，這起兩車對撞事故發生在今天清晨近6時許，黃秀芳由司機載著搭乘廂型車行經彰化市139線環山路草慈埔垃圾場附近時，由於正處彎道，正好對向駛來1輛轎車，當場發生對撞，車頭均嚴重毀損。

彰化縣消防局據報後，將受傷的黃秀芳與司機及轎車駕駛，分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院搶救，其中轎車駕駛66歲賴姓男子有生命危險，黃秀芳左腰及左手腕擦挫傷，司機則左鎖骨疑似骨折、左膝右手臂擦傷；醫院經急救後，賴因肝臟破裂，傷重不治。

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞。圖／記者林敬家翻攝
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞。圖／記者林敬家翻攝
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，目前人在彰化基督教醫院。記者劉明岩／攝影
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，目前人在彰化基督教醫院。記者劉明岩／攝影
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，消防將她送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，消防將她送醫。記者劉明岩／翻攝

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，消防將她送醫。記者劉明岩／翻攝
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，消防將她送醫。記者劉明岩／翻攝

彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳。圖／報系資料照片
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳。圖／報系資料照片

骨折 民進黨 車禍

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