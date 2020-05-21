聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化立委黃秀芳座車與轎車對撞3人送醫 轎車司機急救後不治
彰化縣民進黨籍立法委員黃秀芳今天清晨6時許，由司機搭載，坐著廂型車行經彰化市139線環山路時，與對向轎車對撞，兩車都嚴重損毀，黃秀芳受到輕微擦傷，司機手部骨折，而對向轎車駕駛賴姓男子則有生命危險，3人均送醫急救，賴傷重不治，車禍原因由警方調查中。
警方調查，這起兩車對撞事故發生在今天清晨近6時許，黃秀芳由司機載著搭乘廂型車行經彰化市139線環山路草慈埔垃圾場附近時，由於正處彎道，正好對向駛來1輛轎車，當場發生對撞，車頭均嚴重毀損。
彰化縣消防局據報後，將受傷的黃秀芳與司機及轎車駕駛，分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院搶救，其中轎車駕駛66歲賴姓男子有生命危險，黃秀芳左腰及左手腕擦挫傷，司機則左鎖骨疑似骨折、左膝右手臂擦傷；醫院經急救後，賴因肝臟破裂，傷重不治。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言