影／新冠疫情趨緩開放舞廳復業 高市府突檢舞廳

因應新冠肺炎防疫措施，中央疫情指揮中心禁止舞廳等八大行業營業，事隔38天，疫情趨緩，高雄市政府昨天宣布開放舞廳等八大行業復業，但須配合實名制等措施復業，今天晚間，高雄市副市長葉匡時率市府聯合稽查小組，突檢復業的八大行業，暫未傳出不配合復業措施的場所。

葉匡時表示，中央疫情指揮中心4月9日規定，八大行業舞廳禁止營業，但是，5月8日衛福部長陳時中提到各地方可視情況，做適當的防疫措施後開放，高雄市政府非常鄭重，去函給中央疫情中心如何處理，才根據指導原則，開放八大行業復業。

葉匡時說，台灣已經連續38天零本土確診，現在重要的工作在紓困及振興經濟，所以才逐步有管理的開放。

高雄市政府由衛生局、經發局、工務局、消防局、警察局等單位，組成的聯合稽查小組，由葉匡時率隊，突檢5至10家舞廳等八大行業。聯檢小組今晚7點35分先進高雄金芭黎舞廳突檢，也抽樣進包廂，察看舞客及舞姐的配合狀況。葉匡時一出包廂就說，「他們都有配合戴口罩」。

舞廳業者在門號以豎立紅紙字版，要求入場的人全得戴口罩、量體溫、噴酒精，並依實名制規定，要求顧客在登記簿上留下姓名和聯絡電話，進場後保持社交距離。市府聯檢小組進舞廳後，舞池內沒人跳舞，舞客與舞姐有戴口罩，保持社交距離。