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又傳樹倒！桃園公所旁榕樹枝幹斷 險壓毀轎車
台南市昨晚發生一起菩提樹倒塌壓死女騎士悲劇，未料今天下午2點多，桃園市桃園區公所停車場內一棵大榕樹，樹幹竟突然應聲折斷倒下，壓在2輛轎車車頂上，還好一旁有無障礙階梯緩衝，2輛車驚險無傷，但已讓公所人員嚇出一身冷汗，下午緊急雇工移除倒塌的榕樹枝幹，區長陳玉明也指示將全面體檢並修剪公園路樹，確保人車安全。
桃園區公所旁停車場旁種有多棵大榕樹，主任秘書邱創正說，這些大榕樹歷史悠久，早年因永安路拓寬緣故，才移植至區公所停車場迄今，榕樹生命力旺盛，氣根繁多、枝葉茂密，外觀看不出已有枝幹腐朽，沒想到今天突然倒塌，好在轎車並未受損。
據悉，2輛轎車車主都是桃園區公所的調解委員，獲悉轎車疑似遭倒塌樹幹壓到，趕緊到場查看，還好樹幹朝停車場倒下時，有無障礙坡道的欄杆緩衝，只有欄杆被樹幹打凹，蓋在車頂上的只是繁茂的樹葉枝條，實際檢視2輛車都沒損傷，車主鬆了一口氣。
桃園區長陳玉明獲悉到場關心，下午3點多立刻調派機具車輛將斷枝移除，並將殘枝落葉吹掃乾淨；他也強調，梅雨季和颱風季即將來臨，已指示公園路燈管理課全面體檢轄內120座公園，並修剪過多的枝葉，避免再度發生類似意外。
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