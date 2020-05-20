消防車減速通過路口 機車側邊切入撞上畫面好嚇人
彰化縣網路社群近日流傳一段影片，執行勤務的消防車行經員林市莒光路與靜修路口，和一名機車騎士擦撞，20歲許姓機車騎士被捲入車底，安全帽翻落車前，因影片畫面十分驚悚，引起網友討論。
員林消防分隊表示，消防局5月12日接獲報案員林市西區發生火警，這輛消防車鳴警笛，由東向西行經莒光路與靜修路口，依規定減速，其它車輛都停下讓路，有兩輛機車先通過路口，許男騎乘的機車跟著通行，從中線切入快車道，消防車煞車不及，撞上許男時的車速僅6公里。
消防車從執行火警救災任務，臨時變成從車底救出許男，就近送往員林基督教醫院急救，他左腿開放性骨折、肋骨斷三根。網友反覆看這段車禍行車記錄畫面，認為消防車經過路口，汽機車駕駛人最好禮讓，不必搶著通過路口。
莒光路與靜修路口車禍頻傳；去年遭車子撞進店內的20年豆漿店，員工表示，靜修路口的等停紅綠燈時間較長，許多駕駛人搶在轉換燈號前加速通過路口，每月平均發生3至4件車禍，多到連老闆都提醒員工保持警覺。消防車和許男機車的擦撞車禍發生後，員林分局交通分局決定未來加強這個路段的交通違規取締勤務，至於紅綠燈秒數問題，將協請相關單位研議調整。
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