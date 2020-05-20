消防車減速通過路口　機車側邊切入撞上畫面好嚇人　

彰化縣網路社群近日流傳一段影片，執行勤務的消防車行經員林市莒光路與靜修路口，和一名機車騎士擦撞，20歲許姓機車騎士被捲入車底，安全帽翻落車前，因影片畫面十分驚悚，引起網友討論。

員林消防分隊表示，消防局5月12日接獲報案員林市西區發生火警，這輛消防車鳴警笛，由東向西行經莒光路與靜修路口，依規定減速，其它車輛都停下讓路，有兩輛機車先通過路口，許男騎乘的機車跟著通行，從中線切入快車道，消防車煞車不及，撞上許男時的車速僅6公里。

消防車從執行火警救災任務，臨時變成從車底救出許男，就近送往員林基督教醫院急救，他左腿開放性骨折、肋骨斷三根。網友反覆看這段車禍行車記錄畫面，認為消防車經過路口，汽機車駕駛人最好禮讓，不必搶著通過路口。