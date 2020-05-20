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2女子遇感情陷阱 龍潭郵局行員及時報警阻跨國詐騙

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局今天表揚轄區金融機構阻詐有功人員，龍潭郵局呂姓行員於1至3月間，成功阻止兩起詐騙案件，都是女子網路跨國交友掉落感情陷阱，要匯款給未謀面的「情郎」，數萬元至10多萬元辛苦工作賺來的錢險些有去無回。

龍潭郵局行員回想第1次攔阻匯款對象是外籍女移工，來郵局準備匯款新台幣10萬760元到國外，一聽到要匯款至海外帳戶，行員機問原委，女移工表示在網路結識一名外籍男友，該男友說有一筆錢要轉入她的帳戶，要她先轉匯同樣金額給他。郵局行員一聽直覺不合常理，認為是「假交友」詐騙手法，立即通知警方到場。

外籍女子剛開始認為和網友是「真感情」堅持要匯款，經龍潭派出所員警、行員解釋和勸說後，該女才回神驚覺自己差點受詐。

第1次成功攔阻匯款案才過兩個多禮拜，又有一位又遇到有一位婦人到郵局匯款美金1750元，說要給在馬來西亞的英國籍男友，替他代墊費用，行員一聽和前次手法很類似，再報警，最後也是成功和警方一起保住了姜婦的血汗錢。

龍潭警分局分局長蕭欽杰說，兩件案子都是以感情詐騙金錢，詐騙集團外籍成員手法層出不窮，民眾如果發現可疑或不法情事，可就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

龍潭警分局表揚郵局成功防詐騙行員。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警分局表揚郵局成功防詐騙行員。記者鄭國樑／翻攝

郵局 詐騙集團 移工

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