影／日月潭離奇自撞護欄 車頭全毀險墜入潭內
日月潭畔日月行館附近，發生一起離奇自撞事故，邱姓駕駛從日月潭教師會館退房後，從日月行館單行道行經下坡路段，突然加速自撞路旁護欄，不但把水泥欄杆都撞斷，一度差點摔入潭內，但已造成車頭損毀，以及3名乘客受傷送醫，自撞事故原因正由警方調查釐清中。
日月潭及魚池消防分隊中午獲報後，之後立刻趕抵現場發現車上共4人，2男2女已被拖救出，躺在路旁等待救援，經立即通報派出救護車，將3名乘客送醫，所幸目前均無生命危險，邱姓駕駛應訊時表示，下坡路段只聽到油門引擎突然加速聲，沒幾秒就聽到撞擊聲。
警方表示，從行車紀錄器畫面發現，邱姓駕駛的自撞瞬間，是中午從教師會館退房後，經過日月行館的單行道下坡路段，突然車速越來越快，正巧行經一處轉彎處，駕駛一時反應不過，才直接撞上護欄，小客車車頭全毀，安全氣囊爆開。
警方指出，現場水泥護欄被撞破一個大洞外，要是速度再快、撞擊更猛一些，恐怕就會衝到日月潭裡，而撞擊瞬間，所幸前座兩顆安全氣囊爆開，才沒造成嚴重傷亡，3名乘客送醫後已無大礙。
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