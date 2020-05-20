梅雨季使用除濕機頻仍 消防：避免電線短路釀災

新北市府消防局今天表示，統計近期除濕機火災比率顯著升高，較去年同期成長1.4倍。梅雨季節來臨，31日前全台恐持續有雨，民眾使用除濕機頻率提升，應注意安全避免電線短路。

新北市府消防局表示，統計與分析除濕機容易於12月至隔年1月（東北季風）、3月至4月（梅雨季節）及8月（西南季風）期間釀災，顯示與季節特性、使用頻率有關。

消防局發布新聞說，探究除濕機致災原因，以機型老舊、電源線短路最高，次為召回機種；呼籲民眾應注意使用環境，並查詢經濟部標準檢驗局網站，檢視除濕機廠牌型號是否為召回機種。

消防局說，無論是否為召回機種，都應定期檢修，切勿自行更換零件或拆解修理。如家中除濕機為召回機種，應立即停止使用並儘速聯絡各廠牌服務專線辦理檢修更換。

另外，除濕機為電功率較大產品，應使用獨立插座，避免以延長線續接使用。避免電源線綑綁、纏繞、重壓、拉扯或破損、短路致災。除濕機運轉時，若長時間離開，應人離電離，妥善關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

除濕機不可使用於密閉空間（衣櫥或更衣間），或易遭淋濕處所（浴室或洗衣間），不可將衣物覆蓋或吊掛於出風口附近。

消防局長黃德清今天也在市政會議中，報告近日天氣預判狀況，部分地區會有短延時強降雨的可能。水利局長宋德仁也說明，各區公所都巡查各水門狀況，也清除側溝淤積，各抽水站也都24小時運轉，請市民放心。

市長侯友宜提醒，因氣候變遷造成瞬間強降雨的雨量變化大，若發生在清晨更是大家鬆懈之際，是否停止上班、上課，將會因地制宜，以優先考量孩子通勤安全，以區為行政單位，適時發布停班、課通知。

侯友宜也說，大雨過後要慎防積水，以免發生登革熱疫情。此外，梅雨季節來臨，民眾多半選擇室內活動，一定要做好自我保護，落實新型態安全生活模式，才能免受病毒危害。