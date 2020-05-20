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影／復刻魔術師終極解碼？ 中港分隊防火宣導有創意

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局中港分隊有感台北錢櫃KTV火警造成嚴重死傷，在本月中旬拍攝一支以過去AXN頻道知名的魔術節目「魔術師之終極解碼」為主題的防火宣導影片，由該分隊的消防隊員擔任「蒙面魔術師」，以該節目破解魔術的演出流程，代入民眾遇到火災時，如何避難的觀念，影片12日在臉書上線，已獲得數百名的網友回響，有網友直呼「道具實在用心」。

台中市中港消防分隊長廖國鈞表示，此次的宣傳影片的靈感來自過去在AXN頻道的知名魔術節目「魔術師之終極解碼」（Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed），模仿該節目的破解魔術流程，加入分隊希望民眾知道的防火避難知識，希望以詼諧生動手法吸引民眾觀看意願，增加民眾遇到災害時的應變能力。

廖國鈞說，宣導影片大約花兩個鐘頭拍攝及兩個禮拜後製，但事前腳本討論及走位則是集中同仁創意及想法，

片頭採用消防隊平常生活所遇到的生活彩蛋，結合消防隊員假扮「蒙面魔術師」復刻「魔術揭密」的手法。

影片中當蒙面魔術師在火場遭遇濃煙無法逃出時，鏡頭先帶到魔術師卻仍然安然無恙，吸引民眾興趣，最後破解魔術時，原來魔術師選擇「關門求生」正確的逃生觀念，重新詮釋「小火快逃、濃煙關門避難」的拍攝手法。

中港消防分隊表示，民眾對於魔術背後的手法，都有很高的興趣，因此此次的影片拍攝，不用傳統防火宣導影片的拍攝手法，刻意製造魔術師揭密節目橋段，將正確的消防安全觀念融入腳本劇情，製造另類創意宣導影片，希望能成功吸引民眾目光，產生對於避難逃生正確觀念的興趣與重視。

台中市中港消防分隊利用知名的魔術節目為噱頭，拍攝防火宣導影片，十分吸睛。圖／中港消防分隊提供
台中市中港消防分隊利用知名的魔術節目為噱頭，拍攝防火宣導影片，十分吸睛。圖／中港消防分隊提供

魔術師

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