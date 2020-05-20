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桃園八德住宅火警 電動折疊腳踏車充電中竟起火
桃園市八德區今天中午發生一起住宅火警，正在充電的電子折疊腳踏車竟起火燃燒，所幸火勢不大，消防隊接獲通報後，於現場救出3位民眾，3人皆意識清楚，沒有生命危險。
今天中午11點36分，八德區仁德一路附近一處大樓發生住宅火警，9樓中有一戶房客將電子折疊腳踏車放在玄關充電，卻不明原因起火燃燒。由於23歲的簡姓男子及18歲的張姓女子，兩人有將房間門緊閉，濃煙並沒有大量灌入房內，但對面房客卻沒有那麼幸運，22歲的楊姓女子並沒有把房門關緊，導致濃煙竄入，消防隊員趕緊將3人送往桃園醫院，所幸皆無大礙。
桃園市消防局表示，現場外觀並無火煙，派出消防隊員入室搜救，發現現場有一台燃燒的電動腳踏車，燃燒面積約1平方公尺，總計出動27名消防人員、消防車9輛及救護車2輛。消防局提醒，火災發生時別顧著躲進浴室、往上逃生、弄濕毛巾摀口鼻等，要記住火災的正確原則「小火快逃，濃煙關門」。
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