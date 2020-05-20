快訊

好消息！許銘春鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八德住宅火警 電動折疊腳踏車充電中竟起火

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區今天中午發生一起住宅火警，正在充電的電子折疊腳踏車竟起火燃燒，所幸火勢不大，消防隊接獲通報後，於現場救出3位民眾，3人皆意識清楚，沒有生命危險。

今天中午11點36分，八德區仁德一路附近一處大樓發生住宅火警，9樓中有一戶房客將電子折疊腳踏車放在玄關充電，卻不明原因起火燃燒。由於23歲的簡姓男子及18歲的張姓女子，兩人有將房間門緊閉，濃煙並沒有大量灌入房內，但對面房客卻沒有那麼幸運，22歲的楊姓女子並沒有把房門關緊，導致濃煙竄入，消防隊員趕緊將3人送往桃園醫院，所幸皆無大礙。

桃園市消防局表示，現場外觀並無火煙，派出消防隊員入室搜救，發現現場有一台燃燒的電動腳踏車，燃燒面積約1平方公尺，總計出動27名消防人員、消防車9輛及救護車2輛。消防局提醒，火災發生時別顧著躲進浴室、往上逃生、弄濕毛巾摀口鼻等，要記住火災的正確原則「小火快逃，濃煙關門」。

桃園市八德區中午發生一起住宅火警，大樓9樓一戶房客將電動折疊腳踏車置於玄關充電，卻在充電時起火燃燒，所幸並沒有人員傷亡。圖／桃園市消防局提供
桃園市八德區中午發生一起住宅火警，大樓9樓一戶房客將電動折疊腳踏車置於玄關充電，卻在充電時起火燃燒，所幸並沒有人員傷亡。圖／桃園市消防局提供
桃園市八德區中午發生一起住宅火警，大樓9樓一戶房客將電動折疊腳踏車置於玄關充電，卻在充電時起火燃燒，所幸並沒有人員傷亡。圖／桃園市消防局提供
桃園市八德區中午發生一起住宅火警，大樓9樓一戶房客將電動折疊腳踏車置於玄關充電，卻在充電時起火燃燒，所幸並沒有人員傷亡。圖／桃園市消防局提供

腳踏車 房客

延伸閱讀

桃園14處親子館解封開放 孩子樂遊「玩到不想回家」

桃園平鎮東安公托全新啟用 2歲以下25日中午12點前報名

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

桃園忠烈祠神社園區 增照明營造夜景

相關新聞

影／復刻魔術師終極解碼？ 中港分隊防火宣導有創意

台中市消防局中港分隊有感台北錢櫃KTV火警造成嚴重死傷，在本月中旬拍攝一支以過去AXN頻道知名的魔術節目「魔術師之終極解...

男車站討錢「車資不夠就差一百」 卻被側錄笑呵呵爽數錢

「各位台北板橋桃園車站、高鐵、捷運地下道，還有交六廣場旅客請注意！」。日前一名網友貼出兩段影片，畫面中的灰衣男子不停強調自己要搭車，但身上現金不夠就差100塊，希望其他旅客能夠幫助他，但沒想到事後原PO卻拍到男子坐在椅子上，掏出好幾張百鈔開心的數著，讓他非常傻眼。

桃園八德住宅火警 電動折疊腳踏車充電中竟起火

桃園市八德區今天中午發生一起住宅火警，正在充電的電子折疊腳踏車竟起火燃燒，所幸火勢不大，消防隊接獲通報後，於現場救出3位...

影／兒伴高齡母走斑馬線 兩人遭車撞倒兒壓車底

賴姓女子今早開車從基隆市光一路左轉成功一路時，疑視線被汽車A柱遮擋，撞上走在斑馬線上的蕭姓母子，並輾過倒地的蕭男。路人和...

梅雨季高峰居家潮濕須注意 除濕機小心除濕不成反釀災

新北市消防局依火災統計發現民眾近期使用除濕機引起火災比率有顯著升高，較去年同期成長1.4倍，經分析民眾常於12至1月於東...

台南路樹壓死女騎士 市府檢討要設立SOP

台南市昨天晚上發生路樹倒塌壓死機車女騎士的意，市長黃偉哲下令成立「路樹倒伏處理平台」，要求工務局近期邀集相關單位檢討，建...

輕薄他人女伴起爭執 警噴辣椒水遭反抗

高雄市錢櫃KTV今天凌晨發生顧客爭執，隨朋友去唱歌的女子，不滿受同包廂男子揶揄，起身要離開被攔阻而發生拉扯。警方趕抵，噴...

投資1千美元年賺人民幣400萬？ 警急阻公車大叔免被詐

台中市第五警分局松安所在15日接獲轄區銀行通報，一名中年男子欲匯款1000美元到女網友的帳戶內，懷疑男子遭到詐騙，警方到...

影／台南路樹壓死女騎士 議長慰問死者家屬

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，昨晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫...

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

天氣轉熱，電風扇是家家戶戶必備電器，但如果使用不慎或沒有做好維護，反而成為火警殺手，依彰化縣消防局統計，彰化縣去年（10...

2020520 台東女子攜子到監獄與男友完成登記結婚

今天520象徵「我愛你」，台東截至中午共計10對佳偶完成登記結婚，其中1名34歲陳姓女子帶著孩子前往台東監獄與男友完成登...

台中落單女手臂滿是血痕 警所長用自己生日願望破冰

台中市第二警分局公園所長程錫國17日凌晨1時許巡邏時，發現一名女子獨坐在街頭，程前往關心，發現女子右手臂、手腕上有明顯的...

熱門新聞

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

生日趴變調！日籍女大生酒醉汽旅 疑遭男同學先後性侵

人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。