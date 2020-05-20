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男車站討錢「車資不夠就差一百」 卻被側錄笑呵呵爽數錢

聯合新聞網 / 綜合報導

一名灰衣男子不停向其他旅客討錢說沒錢坐車，但沒想到事後卻有人拍到男子掏出好幾張百鈔開心的數著。圖擷自爆怨公社
一名灰衣男子不停向其他旅客討錢說沒錢坐車，但沒想到事後卻有人拍到男子掏出好幾張百鈔開心的數著。圖擷自爆怨公社

「各位台北板橋桃園車站、高鐵捷運地下道，還有交六廣場旅客請注意！」。日前一名網友貼出兩段影片，畫面中的灰衣男子不停強調自己要搭車，但身上現金不夠就差100塊，希望其他旅客能夠幫助他，但沒想到事後原PO卻拍到男子坐在椅子上，掏出好幾張百鈔開心的數著，讓他非常傻眼。

近日一名網友在臉書社團「爆怨公社上傳兩段影片，只見畫面中穿著灰色上衣的男子不停向原PO討錢，「有沒有100塊給我，我車資不夠，可以嗎？我只差100塊，因為我車錢不夠，可以嗎？」，男子還強調他忘記帶現金，希望原PO可以幫幫忙。

但沒想到第二段影片中，卻看到灰衣男子坐在椅子上，臉上藏不住喜悅開心的數著剛剛要來的車資，還不停重複把玩著，之後再把鈔票對折後心滿意足的收進包包中，目測男子手中有三、四百元。

原PO在貼文中表示，「這個騙錢哥到處流竄，一直在裝可憐，說坐車沒錢，差100塊，一路到處行騙」，原PO也說他側錄到男子在現金到手後就在旁邊數錢，數完後就繼續尋找下一個目標，看到如此傻眼的一幕也讓原PO詢問「你們有沒有人被騙了？」

影片一曝光許多網友都留言表示遇過同個人，「今天在板南線捷運遇到同一個人，長相我記得很清楚，因為他把同車廂的問了個遍」、「這個人好眼熟，看起來已經不是第一次被抓包了吧⋯⋯」、「去年我在台北等高鐵的時候也遇過他耶」、「你差100元已經差了好幾年了！已經看過好多次了」。

另外也有許多網友表示，「濫用他人同情心⋯⋯」、「這種人很多」、「一天要個20次，月薪上看60K，還不用繳稅」、「就是有這種人，讓真正需要幫忙的反而沒人肯幫 」、「還數錢數到笑耶」、「不止他一個這樣，還有一個年輕，有上電視」。遇到這種情況許多網友給出建議，應該要直接尋求警察幫忙。

高鐵 捷運 警察 爆怨公社

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