影／兒伴高齡母走斑馬線 兩人遭車撞倒兒壓車底

賴姓女子今早開車從基隆市光一路左轉成功一路時，疑視線被汽車A柱遮擋，撞上走在斑馬線上的蕭姓母子，並輾過倒地的蕭男。路人和消防人員合力抬起轎車讓蕭脫困，兩人送醫檢查都有腦出血，住進加護病房治療。全案由警方處理中。

車禍地點位在消防局仁愛分隊前，道路監視器拍下車禍過程。消防分隊人員得知車禍發生，馬上趕到現場搶救。當時90歲蕭母躺在肇事車輛前方，58歲蕭男被壓在車盤底下，路人合力抬起轎車，協助消防人員救護。

車禍畫面顯示，蕭男牽著高齡的媽媽，走斑馬線朝仁愛區公所方向通過成功一路時，賴女從對向駕車由光一路左轉成功一路。賴女停在路口等待數輛機車通過後起步，直接撞上蕭姓母子。

蕭姓母子被車頭撞擊後，先倒向引擎蓋，接著被車推倒，左車輪輾過蕭男後，將他壓在車底下，蕭母則是倒在路面。

車禍發生後路人駐足查看，仁愛消防隊員也衝到現場，眾人合力抬起肇事車輛，讓蕭男脫困。過不久救護車隨即出現，將兩人送醫。

醫師檢查發現，蕭姓母子都有腦出血，但意識清楚，暫無生命危險，安排住進加護病房治療。

據了解，肇事的賴姓女子是宜蘭人，租車到基隆遊玩，今早從光一路左轉成功一路時，疑視線被轎車左側Ａ柱擋住，才沒看見正在過馬路的蕭姓母子，撞傷2人。