快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

水資源告急 高市消防進行訓練確保救災能量

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

近來南部水情告急，目前水情在「黃燈」階段，離峰時段自來水減壓供水。雖然梅雨季開始，高雄市消防局橋頭分隊不敢大意，昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。

橋頭區處處可見農田，其中的灌溉用水源，利用各種不同尺寸的轉接頭接上水帶，再透過移動式泵浦抽水，即可將水送至消防車上供救災使用。

分隊長陳柏諺說，大樓或公司、工廠的蓄水池、游泳池等，也可利用相同的原理，在消防栓減壓或附近無消防栓的場合，提供了一份寶貴的救災戰力。

陳柏諺也提醒，看到消防車和紅色公務車停在路上時，請減速慢行，因為消防人員可能正在使用消防栓或者做消防栓的性能測試；停車時也請依照道路交通安全規則第111、112條規定，勿停在地上式及地下式消防栓5公尺內，以免影響消防人員救災。

高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局橋頭分隊昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

影／2020520一生僅一次 高市近400對新人互許終身

仲夏概念股 題材升溫

仁武焚化廠合約 高市暫緩公告

相關新聞

影／兒伴高齡母走斑馬線 兩人遭車撞倒兒壓車底

賴姓女子今早開車從基隆市光一路左轉成功一路時，疑視線被汽車A柱遮擋，撞上走在斑馬線上的蕭姓母子，並輾過倒地的蕭男。路人和...

梅雨季高峰居家潮濕須注意 除濕機小心除濕不成反釀災

新北市消防局依火災統計發現民眾近期使用除濕機引起火災比率有顯著升高，較去年同期成長1.4倍，經分析民眾常於12至1月於東...

台南路樹壓死女騎士 市府檢討要設立SOP

台南市昨天晚上發生路樹倒塌壓死機車女騎士的意，市長黃偉哲下令成立「路樹倒伏處理平台」，要求工務局近期邀集相關單位檢討，建...

輕薄他人女伴起爭執 警噴辣椒水遭反抗

高雄市錢櫃KTV今天凌晨發生顧客爭執，隨朋友去唱歌的女子，不滿受同包廂男子揶揄，起身要離開被攔阻而發生拉扯。警方趕抵，噴...

投資1千美元年賺人民幣400萬？ 警急阻公車大叔免被詐

台中市第五警分局松安所在15日接獲轄區銀行通報，一名中年男子欲匯款1000美元到女網友的帳戶內，懷疑男子遭到詐騙，警方到...

影／台南路樹壓死女騎士 議長慰問死者家屬

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，昨晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫...

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

天氣轉熱，電風扇是家家戶戶必備電器，但如果使用不慎或沒有做好維護，反而成為火警殺手，依彰化縣消防局統計，彰化縣去年（10...

2020520 台東女子攜子到監獄與男友完成登記結婚

今天520象徵「我愛你」，台東截至中午共計10對佳偶完成登記結婚，其中1名34歲陳姓女子帶著孩子前往台東監獄與男友完成登...

台中落單女手臂滿是血痕 警所長用自己生日願望破冰

台中市第二警分局公園所長程錫國17日凌晨1時許巡邏時，發現一名女子獨坐在街頭，程前往關心，發現女子右手臂、手腕上有明顯的...

北市警車在市民大道追查可疑車輛 遭休旅車撞翻

台北市大安警分局安和派出所3名警員，昨天警車在轄區巡邏，行經市民大道時發現一輛可疑車輛，警車立即加速要上前盤查，但經過安...

台中兒虐案倍増到1185件 社會局：加強訪視高風險個案

台中市議員陳淑華今在市議會民政業務質詢指出，行政院主計總處統計台中市兒少保護案件受虐人數2019年度達1185件，比前年...

防疫不出門飆車族卻激增 新北警察局：祭強制扣車

疫情期間民眾減少外出，淡水新市鎮開闊的馬路反成飆車族樂園，市議員陳偉杰指出，今年1至4月，淡水警方單月平均通報176件噪...

熱門新聞

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

生日趴變調！日籍女大生酒醉汽旅 疑遭男同學先後性侵

人妻抓到老公與小三車震 人夫配偶欄空白小三無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。