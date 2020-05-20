水資源告急 高市消防進行訓練確保救災能量
近來南部水情告急，目前水情在「黃燈」階段，離峰時段自來水減壓供水。雖然梅雨季開始，高雄市消防局橋頭分隊不敢大意，昨天到轄區內甲典街及林西路汙水處理廠等可提供替代水源處進行抽水訓練，確保救災能量穩定不中斷。
橋頭區處處可見農田，其中的灌溉用水源，利用各種不同尺寸的轉接頭接上水帶，再透過移動式泵浦抽水，即可將水送至消防車上供救災使用。
分隊長陳柏諺說，大樓或公司、工廠的蓄水池、游泳池等，也可利用相同的原理，在消防栓減壓或附近無消防栓的場合，提供了一份寶貴的救災戰力。
陳柏諺也提醒，看到消防車和紅色公務車停在路上時，請減速慢行，因為消防人員可能正在使用消防栓或者做消防栓的性能測試；停車時也請依照道路交通安全規則第111、112條規定，勿停在地上式及地下式消防栓5公尺內，以免影響消防人員救災。
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