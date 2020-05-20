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梅雨季高峰居家潮濕須注意 除濕機小心除濕不成反釀災

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局依火災統計發現民眾近期使用除濕機引起火災比率有顯著升高，較去年同期成長1.4倍，經分析民眾常於12至1月於東北季風盛行及3至4月間梅雨季節及8月吹西南季風期間，因使用除濕機不慎短路釀災，研判與季節特性、使用頻率間有所關聯性。

梅雨季節來臨，5月31日前全台恐持續有雨，民眾使用除濕機頻率必驟升。探究除濕機致災原因多以機型老舊、電源線短路最高，其次為業者召回機種，而除濕機召回機種使用年限多已達8年以上，消防局呼籲民眾應注意使用環境並檢視除濕機廠牌型號是否為召回機種，可上網查詢經濟部標檢局網站：http://bit.ly/363kP44，避免致生災害。

消防局長黃德清表示，除濕機為民眾生活不可或缺之必需品，正確、正常使用，才能有效降低事故發生。僅提供以下幾點供參。

一、檢視家中除濕機是否為召回機種，如是，請立即停止使用並儘速聯絡各廠牌服務專線辦理檢修更換。

二、不論是否為召回機種，均應定期檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並考量是否汰舊換新。

三、除濕機為電功率較大產品，應使用獨立插座，避免以延長線續接使用。

四、除濕機運轉時，應有人員在場；若長時間離開，應人離電離，妥善關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

五、除濕機不可使用於密閉空間，像是衣櫥或更衣間，還是易遭淋濕處所，如浴室或洗衣間，使用環境應遠離易燃物品，不可將衣物覆蓋或吊掛於出風口附近。

六、除濕機設置、使用、移動或收納時，均避免電源線綑綁、纏繞、重壓、拉扯或破損，防止電源線異常短路致災。

梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供
梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供
梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供
梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供
梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供
梅雨季高峰，新北市消聚局提醒民眾，居家潮濕須注意，小心除濕不成反釀災。圖／消防局提供

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