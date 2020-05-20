台南路樹壓死女騎士 市府檢討要設立SOP

台南市昨天晚上發生路樹倒塌壓死機車女騎士的意，市長黃偉哲下令成立「路樹倒伏處理平台」，要求工務局近期邀集相關單位檢討，建立全市路樹處理標準流程，讓這樣的意外不再發生。

台南市之前在東區也曾發生椰子樹倒塌砸死路人，沒想到昨晚悲劇再度發生。

市府工務局表示，昨晚公園路發生路樹倒塌，20:27接獲通知，馬上調派抓斗車ㄧ台、吊車ㄧ台及鍊鋸機3台等機具到現場，因警方要求現場須請鑑識小組照相蒐證，因此等到鑑識小組完成鑑定，立刻協助鋸除樹桿、樹枝，於晚間22:04完成鋸除及清運作業。

工務局表示，每年汛期出現的豪大雨，除了雨水以外，還有可能會伴隨出現的樹木落葉、斷枝甚至倒塌。有關於樹木倒塌有各式各樣的原因，除了平時維護單位的基礎養護如修剪、也與樹木生長的環境、樹種特性、樹木是否染病、自然環境及當下狂風暴雨等等有關，而所有的因素皆會互相影響。

為維護行道樹美觀、健康的生長，工務局每年都會在汛期前對行道樹進行例行性疏枝修剪，今年已對全市112條重點路段之路樹疏枝修剪近1萬8000棵路樹。

工務局107年及108年也針對交通流量較高、樹體較高大的路段如小東路、林森路、東豐路、健康路等，委外辦理樹木的健康檢查，目前累計檢查的樹木總量共2066株，花費近140萬元左右，因樹木的健康檢查專業成分高，所以無法一次全面性執行完畢，後續預計仍將分年與分路段持續執行健檢計畫。