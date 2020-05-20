影／男誆兌獎順手牽羊 警逮雙北彩券大盜
52歲蘇姓男子出沒在雙北市的彩券行，拿著刮過沒中獎的彩券佯稱要兌獎，趁店員不注意，伸手行竊櫃上的彩券，初估雙北地區已有十餘家彩券行被他偷過，19日在板橋區重施故技，被店員發現追出店外並報案，板橋警方迅速趕抵當場逮捕蘇男，警詢後今天依竊盜罪嫌送辦，並建請羈押，避免他再到處趴趴走犯案。
據瞭解，蘇嫌從今年3月起，出沒在台北市中山、大同及新店區碧潭及板橋區，持從彩券行外撿拾民眾沒中獎的彩券，到彩券行向店員誆稱要兌獎，當店員利用電腦系統查詢時，涉嫌趁機伸手把放在玻璃櫃或檯面上的整本彩券偷走，等店員回過頭發現時，早就逃之夭夭。
19日晚上，蘇嫌又故技重演，穿著一件黑色潮服，上頭還印著大大的四字「不要碎念」，一樣拿出未中獎彩券給店員，大膽的他趁店員查詢系統時，把一整本每張500元的彩券放在背後，以為神不知鬼不覺，其實早被眼尖的店員看在眼中。
從監視器畫面可以看到蘇嫌拿著彩券走到店內，伸手右手遞出一張彩券給店員，左手卻相當不安份，將整本彩券偷走放在背後。黃姓女店員出聲喝斥蘇嫌，「你幹嘛？」蘇嫌見竊行敗露，於是丟下整本彩券後揚長而去，黃姓女店員擔心他身上還有店內彩券，連忙追了出去，一邊追人一邊報警。
板橋警分局信義派出所員警獲報，線上警網不到一分鐘火速趕到現場，將蘇嫌團團圍住，當場上銬逮捕，員警將他帶回偵辦，並循「雙北協查通報群組」告知，果然，北市中山、大同、新北新店碧潭、江陵所都有他犯案足跡，犯案模式也都如出一徹。
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