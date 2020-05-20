投資1千美元年賺人民幣400萬？ 警急阻公車大叔免被詐

台中市第五警分局松安所在15日接獲轄區銀行通報，一名中年男子欲匯款1000美元到女網友的帳戶內，懷疑男子遭到詐騙，警方到場調查，現場張姓男子透露，月初在臉書認識一名年輕的女網友，該名女網友宣稱，只要跟著她投資期貨標的，一年就可賺進400萬人民幣，女網友邀他先投資1000美元「試試看」，警方趕緊勸阻，提醒張，歹徒使用的是典型投資詐騙手法，不要上當，張才打消匯款念頭。

據查，年約50歲的張姓男子是公車司機，他在月初時從臉書社團收到一名貌美的年輕女網友訊息，詢問是否有投資意願，「可享高獲利」，女網友邀他加入手機通訊軟體微信，張與女網友互設好友後，女網友張貼自己投資期貨標的的對帳單，對帳單中女網友一年的獲利就有400萬人民幣（合台幣約1600萬元），女網友邀約張投資「先小額試試看」，要張匯款1000美元（合台幣約3萬元），張不疑有他，15日下午到北屯區中國信託銀行匯款。

銀行陳姓行員在替張姓男子辦理匯款時，發現張是要匯款給網友，且沒有見過面，擔心張受騙上當，趕緊通報警方到場，台中市第五警分局松安所警員邱俊凱、張景翔到場後，仔細詢問張與女網友聯繫的過程，相關的對話，認定是常見的投資詐騙手法，規勸張千萬別上當，張才打消匯款念頭，保住血汗錢。