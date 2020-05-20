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輕薄他人女伴起爭執 警噴辣椒水遭反抗

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市錢櫃KTV今天凌晨發生顧客爭執，隨朋友去唱歌的女子，不滿受同包廂男子揶揄，起身要離開被攔阻而發生拉扯。警方趕抵，噴辣椒水控制場面反遭其中3名男子反抗，1名警員壓制他們時腳扭傷，警方快打部隊逮捕這3名男子，依妨害公務等罪嫌移送法辦。

據警方瞭解，今天凌晨1點多，高雄市前金區六合二路錢櫃KTV包廂發生糾紛，警方到場，發現包廂內有10多名男女，其中張姓（23歲）、趙姓（30歲）2女子分別頭部及腳受傷，警方要送她們到大同醫院包紮，但蔡姓（27歲）、盧姓（26歲）、邱姓（25歲）3男子不服盤查，帶著醉意涉嫌對員警叫囂，抗拒警方執法。

警員立即對這3名男子噴辣椒水，劉姓警員壓制時右腳拉傷，事後也到大同醫院就醫，警方立即逮捕這3名男子，依妨害公務罪嫌查辦。

據了解，張姓女子隨與趙姓女子到KTV包廂唱歌喝酒，1名邵姓男子（44歲）藉酒意對張女說話輕浮，張女不高興，起身要趙女和她一起離開，遭攔阻後發生拉扯，張女頭部擦傷、趙女腳部受傷。

警方遭受反抗，噴辣椒水制止事男子。記者林保光／翻攝
警方遭受反抗，噴辣椒水制止事男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕抗拒警方執法的3男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕抗拒警方執法的3男子。記者林保光／翻攝

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