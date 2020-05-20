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影／台南路樹壓死女騎士 議長慰問死者家屬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，昨晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫不治，台南議長郭信良上午前往台南市立殯儀館慰問死者家屬，希望家屬節哀順變。蔡女二哥、叔叔及同事等人協助辦理後事；國賠與否？家人表示，目前沒想那麼多。

「怎麼會那麼剛好？」蔡女家人感嘆，事情怎麼會那麼湊巧，剛好騎車經過該地，路樹剛好倒塌，路樹倒下後剛好打到頭呀？家人猛搖頭，迄今仍不敢置信。尤其，這4年來，蔡女大哥過世後，母親及父親也相繼過世，沒想到蔡女昨晚意外不治，家人說，這叫人情何以堪。

是否國賠？家人表示，相關人員會協助處理後事，目前還沒想那麼多。死者在衛福部台南醫院擔任長照員，同事說，迄今仍無法置信。

議長郭信良上午率議員陳怡珍、黃麗招到市立殯儀館慰問死者家屬，並致贈慰問金5萬元，他表示，如有任何需求，議會會全力協助。台南地檢署檢察官及法醫上午也到場相驗，釐清死因。

台南議長郭信良上午前往台南市立殯儀館慰問死者家屬，希望家屬節哀順變。記者邵心杰／攝影
台南議長郭信良上午前往台南市立殯儀館慰問死者家屬，希望家屬節哀順變。記者邵心杰／攝影

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