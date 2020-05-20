沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

天氣轉熱，電風扇是家家戶戶必備電器，但如果使用不慎或沒有做好維護，反而成為火警殺手，依彰化縣消防局統計，彰化縣去年（108年）計發生9件電風扇火警，其中以4~7月發生6件最多，在前年的電器火警統計中，也是電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手。

彰化縣消防局指出，4到7月電風扇火警最多，研判主要原因是4月起氣溫轉熱，各家戶開始使用電風扇消暑，使用率大幅提高，加上電風扇為季節性電器產品，閒置一個冬天過後容易佈滿灰塵，若是經年累月均未清潔仍持續使用，更容易導致馬達故障毀損。

為避免電風扇火警發生，彰化縣消防局整理出一般常見電風扇火災起火原因，提民眾參考，切勿輕忽電風扇故障時發出的警訊：

一、馬達線圈過熱：風扇馬達正常運轉時會維持一穩定溫度，多年長期使用下來老舊風扇可能發生軸承運轉不順問題，若持續使用恐導致卡死不轉，造成馬達線圈過熱起火。建議除定期清潔風扇及潤滑軸承外，若發現風葉啟動時緩慢，後突然加速，或停止時為突然停止，非緩慢停止，皆可能軸承乾澀缺油，應避免使用。

二、電容器故障：啟動後風葉未轉動，用手一撥能正常轉動或電動機發出嗡嗡聲，可能為啟動電容器故障。一般電容器均有運轉壽命，逾齡故障即可能發生冒煙甚至起火危險。

三、內部配線短路：電風扇通常設計有擺頭轉向功能，風扇馬達連結至風速開關間配線可能因拉扯磨擦造成線路絕緣外皮破損，造成短路起火。

四、電源線短路：電風扇因高機動性，時常移搬動造成電源線因拉扯導致接點鬆脫接觸不良，或電源線遭重物擠壓造成半斷線，進而引起電源線短路起火。