快訊

內容農場再進化！「德國研究」已取代「英國研究」？

採購疑似爆發弊案 華碩：公司主動通報 將配合調查

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

天氣轉熱，電風扇是家家戶戶必備電器，但如果使用不慎或沒有做好維護，反而成為火警殺手，依彰化縣消防局統計，彰化縣去年（108年）計發生9件電風扇火警，其中以4~7月發生6件最多，在前年的電器火警統計中，也是電風扇最容易發生火警，是常被忽視的火警殺手。

彰化縣消防局指出，4到7月電風扇火警最多，研判主要原因是4月起氣溫轉熱，各家戶開始使用電風扇消暑，使用率大幅提高，加上電風扇為季節性電器產品，閒置一個冬天過後容易佈滿灰塵，若是經年累月均未清潔仍持續使用，更容易導致馬達故障毀損。

為避免電風扇火警發生，彰化縣消防局整理出一般常見電風扇火災起火原因，提民眾參考，切勿輕忽電風扇故障時發出的警訊：

一、馬達線圈過熱：風扇馬達正常運轉時會維持一穩定溫度，多年長期使用下來老舊風扇可能發生軸承運轉不順問題，若持續使用恐導致卡死不轉，造成馬達線圈過熱起火。建議除定期清潔風扇及潤滑軸承外，若發現風葉啟動時緩慢，後突然加速，或停止時為突然停止，非緩慢停止，皆可能軸承乾澀缺油，應避免使用。

二、電容器故障：啟動後風葉未轉動，用手一撥能正常轉動或電動機發出嗡嗡聲，可能為啟動電容器故障。一般電容器均有運轉壽命，逾齡故障即可能發生冒煙甚至起火危險。

三、內部配線短路：電風扇通常設計有擺頭轉向功能，風扇馬達連結至風速開關間配線可能因拉扯磨擦造成線路絕緣外皮破損，造成短路起火。

四、電源線短路：電風扇因高機動性，時常移搬動造成電源線因拉扯導致接點鬆脫接觸不良，或電源線遭重物擠壓造成半斷線，進而引起電源線短路起火。

五、任意無限制使用延長線：電風扇雖輕巧便利，隨處可用，但供電插座卻非隨處可得，當電源線長度不足時，民眾經常會連接延長線來供電，當延長線上電器過多時，或使用多個延長線連接時，延長線過負載起火之危險性大增；另外若使用延長線也容易因品質不佳、線路磨損破皮、鼠類嚙咬等增加火災風險，不可不慎。

為避免電風扇火警發生，彰化縣消防局整理出一般常見電風扇火災起火原因，提民眾參考，切勿輕忽電風扇故障時發出的警訊。圖／彰化縣消防局提供
為避免電風扇火警發生，彰化縣消防局整理出一般常見電風扇火災起火原因，提民眾參考，切勿輕忽電風扇故障時發出的警訊。圖／彰化縣消防局提供

延伸閱讀

金門建設處大樓火警 3樓受損嚴重

大樓安全門被鎖上萬一火警怎麼辦？ 專業網友：只能單向開啟

金門縣府火警財損恐逾百萬 公文全毀員工哭哭

台中北屯好市多工地傳火警 警消到場業者已撲滅

相關新聞

台中落單女手臂滿是血痕 警所長用自己生日願望破冰

台中市第二警分局公園所長程錫國17日凌晨1時許巡邏時，發現一名女子獨坐在街頭，程前往關心，發現女子右手臂、手腕上有明顯的...

影／台南路樹壓死女騎士 議長慰問死者家屬

台南市北區公園路延平國中旁一棵路樹，昨晚突然倒塌，壓到一輛轎車與一輛行駛中的機車，49歲蔡姓女騎士當場失去生命跡象，送醫...

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

天氣轉熱，電風扇是家家戶戶必備電器，但如果使用不慎或沒有做好維護，反而成為火警殺手，依彰化縣消防局統計，彰化縣去年（10...

2020520 台東女子攜子到監獄與男友完成登記結婚

今天520象徵「我愛你」，台東截至中午共計10對佳偶完成登記結婚，其中1名34歲陳姓女子帶著孩子前往台東監獄與男友完成登...

北市警車在市民大道追查可疑車輛 遭休旅車撞翻

台北市大安警分局安和派出所3名警員，昨天警車在轄區巡邏，行經市民大道時發現一輛可疑車輛，警車立即加速要上前盤查，但經過安...

台中兒虐案倍増到1185件 社會局：加強訪視高風險個案

台中市議員陳淑華今在市議會民政業務質詢指出，行政院主計總處統計台中市兒少保護案件受虐人數2019年度達1185件，比前年...

防疫不出門飆車族卻激增 新北警察局：祭強制扣車

疫情期間民眾減少外出，淡水新市鎮開闊的馬路反成飆車族樂園，市議員陳偉杰指出，今年1至4月，淡水警方單月平均通報176件噪...

影／司機倒車碰撞先道歉 聽到「報警」秒翻臉不認帳

台中市李姓女子上月初開車行經南屯區向上路停等紅燈時，前方貨車突然倒車，李女不斷按鳴喇叭示警，貨車仍持續倒退，碰撞到李女車...

西濱北上林口拖板車追撞停紅燈貨車 鋼材散落造成3人傷

台61線西濱公路今天凌晨發生追撞事故，1輛載運H型鋼材的拖板車，行經北上22K處疑似疲勞駕駛，沒有注意到前方路口紅燈，竟...

持毒撞死騎士 台南肇逃駕駛羈押

卅三歲盧姓男子前天清晨駕車闖紅燈撞死騎機車的黃姓婦人後逃逸，警方追出車上兩乘客後，確認盧是駕駛；盧在警方尚未追緝到案前由律師陪同投案，供稱因持有毒品才肇事逃逸。警方已採集盧的毛髮和尿液送驗，追查是否涉及毒駕；檢方則依過失致死等罪嫌聲押盧獲准。

目擊偷車賊犯案 4國中生助警抓人

高雄市鳳林國中吳姓男同學17日國中會考結束後，在學校附近發現行徑鬼祟的竊賊，意圖偷同學的單車，他小心尾隨其後，並悄悄聯繫...

金門建設處大樓火警 3樓受損嚴重

金門縣政府右側的建設處辦公大樓昨天凌晨傳出火警，火勢不到半小時就撲滅，延燒面積約13平方公尺，濃煙波及辦公空間面積240...

熱門新聞

台南市北區路樹倒塌 女騎士不幸死亡

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

影／台南晚間路樹倒 波及機車女騎士OHCA

板橋女童自14樓墜落一度命危 今脫險轉普通病房觀察

賓士男酒駕釀連環車禍 現場不認肇事推給女性友人

生日趴變調！日籍女大生酒醉汽旅 疑遭男同學先後性侵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。