影／酒後衝突丟鞭炮示威 海山警5小時逮人

新北市今天凌晨街頭鞭炮聲大作，巡邏員警發現7、8名男子分持球捧及棍子跑回3輛汽車後逃跑，警方攔查未果，調閱監視器以車追人，今天清晨逮捕帶頭鬧事的潘姓男子及同夥共4人。據了解，潘男疑似前天與林姓男子在酒吧發生口角爭執，不歡而散，潘男才糾眾至林男公司砸店，還丟擲鞭炮發洩心中怒氣，卻被巡邏員警撞見。因毀損部分林男未提告，警詢後今天依聚眾滋事罪嫌將潘男等4人送辦，並追緝在逃4名同夥到案說明。

據了解，21歲潘姓男子於本月18日晚上9時許，在板橋區一間酒吧不滿與40多歲的林姓男子擦身而過時，遭林男撞到，雙方當場爆發口角爭執，因酒吧老闆出聲制止，雙方不歡而散。

潘男嚥不下這口氣，昨天凌晨12時許，夥同葉姓及陳姓男子等8人，分乘3輛汽車前往林男開設的代書事務所，分持球棒及棍子砸店，還丟擲鞭炮洩憤，轄區海山警分局文聖派出所員警正巧巡邏經過，見3輛汽車分別板橋區文化路二段與莒光路口及莒光路15巷底逃逸，立即鳴警笛追人，可惜未當場攔下。