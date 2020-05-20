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台中落單女手臂滿是血痕 警所長用自己生日願望破冰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局公園所長程錫國17日凌晨1時許巡邏時，發現一名女子獨坐在街頭，程前往關心，發現女子右手臂、手腕上有明顯的割痕傷口，且持續滲血，警方將女子帶回派出所查驗身分，發現女子已被家人通報協尋，起初女子面對程的詢問，都十分冷漠，不願回應；程因當天生日，向女子表示「生日願望就是妳不讓家人擔心，儘快與家人聯絡」，女子聽到後才破冰，娓娓道來自己與同居男友吵架、自殘的經過。

台中市第二警分局公園所長程錫國、女警余珮毓17日凌晨1時許巡邏，在北區精武路、一中街發現葉姓女子（38歲）獨坐在街頭，因當時已是凌晨時分，警方擔心女子在落單在街頭遇到危險，前往關心，但走進才發現葉女的右手腕、手臂都有明顯割痕傷口，數量不少，有的還在滲血，因此趕緊將葉女帶回派出所，協助葉女清洗傷口，簡單包紮。

警方在查證葉女身分時，得知葉女以被家屬通報為協尋人口，所長程錫國詢問葉女是否遭遇人生難題時，葉女都不願開口透露，因當天是程的生日，程利用生日願望破冰，向葉女表示，今年的生日願望就是希望葉女儘快與家人聯絡，「別讓家人擔心」。

葉女聽到所長程錫國將生日願望分給素不相識的陌生人後，十分感動，才開口透露，她在最近因為疫情關係沒有工作，又因經濟問題與同居的男友起口角，一氣之下才離家出走，甚至拿出美工刀做出自殘的舉動。

所長程錫國聽到後，自掏腰包提供500元給葉女，讓葉女自行去購買食物果腹，另外也協助聯絡社福單位，替葉女提供社福資源，葉女因當下不願警方協助聯絡家屬，警方只好讓葉女先行離開，程在葉女離開派出所時，不忘提醒葉女「記得打電話給家人」。

第二警分局公園所長說，才到公園所服務約2個多月，能在生日當天能給予需要關懷的人一些幫助，讓他覺得今年的生日特別的有意義。

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台中市葉姓女子（左）失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，公園所長程錫國（右）17日巡邏時發現她，並分享生日願望破冰。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓女子（左）失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，公園所長程錫國（右）17日巡邏時發現她，並分享生日願望破冰。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓女子失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，警方17日巡邏發現她，提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓女子失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，警方17日巡邏發現她，提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓女子失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，警方17日巡邏發現她，提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓女子失業又與同居男友吵架，她離家出走後以美工刀自殘手臂，警方17日巡邏發現她，提供協助。記者陳宏睿／翻攝

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