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北市警車在市民大道追查可疑車輛 遭休旅車撞翻
台北市大安警分局安和派出所3名警員，昨天警車在轄區巡邏，行經市民大道時發現一輛可疑車輛，警車立即加速要上前盤查，但經過安東路口時，遭到潘姓男子駕駛的休旅車攔腰撞上，警車立即翻覆，3名警員自行從警車內爬出，相關車禍責任由警方調查中。
據了解，當時警車發現一輛闖紅燈的可疑車輛，隨後鳴警笛加速；潘姓男子則在安東街直行，他表示自己出安東街口時，來不及閃避才撞上警車。
被撞的警車是由徐姓警員（26歲）駕駛巡邏車，陳姓（29歲）及李姓警員（29歲）在前後座；3人受到擦挫傷，救護車到場，3人表示不必送醫。
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